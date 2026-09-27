Haraslín naštartoval spiacich spoluhráčov. Hrošovského po rozlúčke mrzí jediná vec

Ktovie akoby dopadol prvý zápas Slovenska v novej edícii Ligy národov, keby moldavskí hráči využili v Prešove zaspatý úvod našich a útočník Petru Popescu po necelých deviatich minútach neposlal loptu hlavičkou tesne vedľa slovenskej bránky.
„Prvých dvadsaťpäť minút sme spali. Vstúpili sme do zápasu veľmi zle a dávali im nádej na rýchlu kontru či gól zo štandardnej situácie.
Boli sme takí ustráchaní. Bolo tam málo pohybu, či už v tej vrchnej trojke, ani my v strede sme to tiež neuľahčovali tým našim obrancom s loptou. Neskôr sme to rotovali trochu lepšie a bolo to aj vidno,“ hľadal po zápase príčiny zlého úvodu Ondrej Duda.
Moldavci ich podľa jeho slov neprekvapili. „Skôr sme si to my skomplikovali tým, že sme boli málo dôrazní a pohyblivý.
A prekvapení sme boli my sami z toho, ako slabo sme začali. Ale vyhrali sme a to je dôležité,“ dodal.
Haraslínovi chýbal len gól
Našťastie po polhodine prišli dva gólové momenty počas niekoľkých minút a v oboch mal prsty respektíve nohy Lukáša Haraslín.
Najprv jeho prienik priniesol tretí roh a gólovú hlavičku Ivana Schranza po centri Tomáša Suslova a aj premenená penalta Ondreja Dudu prišla po faule na Haraslína.
K dokonalej desaťminútovke už chýbalo len to, aby medzi oboma gólmi jeho povestná obaľovačka zapadla po brvno a neletela tesne nad.
Aj podľa trénera Vladimíra Weissa bol jedným z najlepších na ihrisku a jeho odchod z trávnika pri striedaní v záverečnej desaťminútovke sprevádzal dlhý potlesk tribún, okolo ktorých prechádzal na striedačku z protiľahlej strany.
„On naštartoval mužstvo, mal tam v celom zápase výborné veci. Škoda, že mu povestné obaľovačky lietali vysoko. A aj ďalším.
Vždy sa chcú trafiť pod brvno alebo do šibenice, mali by to mieriť nižšie,“ pousmial sa po zápase tréner narážajúc na ďalšie strely slovenských hráčov, ktoré míňali bránku aj v druhom polčase.
VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas
Schranz si rozmyslel reprezentačný koniec
Jedným z prekvapení v zostave bolo zaradenie Ivana Schranza, vedeného v nominácii medzi útočníkmi, na pozíciu pravého obrancu v štvorčlennej obrannej línii.
Schranz po zápase priznal, že mal z toho, kde ho postavil tréner rešpekt.
„Necítim sa tam samozrejme úplne doma, lebo celú kariéru som strávil niekde v útoku alebo na krídle. Je to pre mňa trošku nové, ale zároveň už mám posledné roky nejaké skúsenosti s touto pozíciou z klubu, kde niekedy hrávam wingbacka.
Mal som z toho trošku rešpekt, ale som rád, že sa mi to podarilo zvládnuť aj s podporou spoluhráčov a tribún,“ povedal Schranz, ktorý ešte pred časom rozmýšľal nad koncom reprezentačnej kariéry a v Prešove bol tým hráčom, ktorý gólovou hlavičkou otváral skóre.
„Mal som to v hlave, trošku som to zvažoval, ale momentálne som to ešte odložil. Rozhodol som sa pomôcť tomu národnému tímu, ak bude teda o mňa stále záujem,“ dodal.
S jeho výkonom bol spokojný aj tréner. „V Slávii, občas naskočí ako pravý wingback, čiže z tohto pohľadu vie, čo má robiť. A dal veľmi dôležitý prvý gól.
Som zaňho rád, pretože je to výborný chlapec a takisto stále ešte dobrý hráč. Môže nám ešte niekoľko rokov pomôcť,“ poznamenal na adresu svojho zverenca.
Duda chce ponaháňať Hamšíka
Na jubilejný 60. reprezentačný zápas nastúpil v Prešove Ondrej Duda a po premenenej penalte sa so 17 gólmi osamostatnil na štvrtom mieste tabuľky najlepších reprezentačných strelcov.
„Registrujem. to Akurát pred zápasom som sa smial z Mareka, že ho ešte skúsim ponaháňať. Nie je to podstatné pre mňa, ani nejaké meritko.
Hlavné je, že sme zvládli ten zápas a keď môžem pomôcť gólom mužstvu som rád, že som pomohol,“ prezradil Duda, ktorému na najlepšieho strelca Mareka Hamšíka chýba ešte deväť gólov.
Priznal, že pred pokutovým kopom mal zmiešané pocity.
„Z toho, kde to kopnem. Nemal by som ich mať, lebo pri penalte by ste mali mať zvolenú jednu stranu. Najprv som to mal doprava, potom som rozmýšľal, že doľava.
A potom som si v hlave povedal, že nech nevymýšľam a dal som to tam, kde som sa rozhodol prvýkrát. Chvalabohu,“ opísal chvíle pred penaltou.
Prešov nesklamal, vychválený trávnik aj diváci
Slovenská reprezentácia sa do Prešova vrátila po 24 rokoch. Vydarený návrat pred šesťtisícovou diváckou kulisou si pochvaľovali hráči aj tréner Weiss.
„Nehráme v atraktívnej skupine v C kategórii. Sú to zápasy, ktoré je povinnosťou prejsť a zvládnuť tú skupinu.
Sme radi, že diváci prišli v takom počte a aj pri tých 25 minútach, kedy sme spali, nepískali, ale fandili a snažili sa nás podporiť. Aj za to im ďakujeme, aj za to, že nás hnali celý zápas,“ pochválil návrat Duda.
Divákom ďakoval aj tréner Weiss, ktorý vyzdvihol aj ďalšie prednosti nového prešovského štadióna.
„Atmosféra bola dobrá. Keď sme hrali dobre, tak sa aj ľudia ozvali. Keď sme hru nemali úplne pod kontrolou, tak boli ticho. Je tu fantastický trávnik, radosť na ňom hrať. Taký dobrý som doma ešte nevidel.
Takisto útroby štadióna sú fantastické. Mali sme veľký luxus, v jednej aj druhej kabíne. Mám z Prešova výborný pocit, škoda, že vypadol z ligy. Musí sa vrátiť, pretože tento štadión si zaslúži ligu a najmä prešovskí diváci, pretože sú výborní,“ zdôraznil Weiss.
Ani druhý krok nebude ľahký
Tréner Weiss verí, že z Prešova sa atmosféra prenesie aj do Košíc, kde už v utorok Slovensko privíta v druhom zápase Ligy národov Kazachstan.
„Takisto je tam vždy žičlivé prostredie a teším sa na zápas,“ povedal tréner a zároveň pripomenul, že ani druhý zápas nebude prechádzkou.
„Ideme sa chystať na Kazachstan, ktorý dobre poznám, ktorý má veľa mladých hráčov, aj skúsených hráčov, odchovancov Kajratu, ktorý má vynikajúcu akadémiu a nebude to prechádzka, ale máme kvalitu na to, aby sme to zvládli.
Prvý zápas je vždy náročný, ale videli ste, že máme rozdielových hráčov. Niečo musíme vymyslieť na zápas s Kazachstanom, pretože v tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší,“ naznačil, Weiss, čo bude v utorok dôležité.
„Tie zápasy budú podobné ako boli dnes, takže o nič ľahšie. Budeme sa s tým musieť vysporiadať.
A zapracovať na začiatku, aby sme zápas kontrolovali viac, aby sme zobrali tých ťažších situácií na seba viac. Ten začiatok musí byť lepší,“ povedal k ďalším zápasom Duda.
Reprezentačnú rozlúčku má za sebou, klubová bude ťažšia
Ešte pred úvodným výkopom zápasu s Moldavskom sa s reprezentáciou oficiálne rozlúčil 34-ročný stredopoliar Patrik Hrošovský.
Jeho kariéra v národnom tíme začala v novembri 2014 v prípravnom zápase proti Fínsku pod vedením trénera Kozáka. Poslednú polhodinku odohral v novembri 2024 v zápase Ligy národov proti Estónsku.
„Je tam viac faktorov, faktor veku, faktor toho, že chcem viac času stráviť s rodinou. S tým vekom je spojené aj to, že tá regenerácia ide trošku pomalšie a chcel som sa sústrediť viac na tú klubovú kariéru,“ povedal Hrošovský, ktorý sa pred touto sezónou po rokoch vrátil z belgického Genku do Viktórie Plzeň.
Ako dodal, ťažko sa vyberá jeden reprezentačný moment, ktorý by vyzdvihol. „Bol som na troch európskych šampionátoch, takže to budú krásne spomienky.
A asi najkrajší moment je vždy ten prvý reprezentačný štart, lebo o tom človek ako malý, ako dieťa sníva,“ opísal reprezentačnú cestu, na ktorej odohral 62 zápasov.
Najviac ho asi mrzí to, že nemá v reprezentačných štatistikách zapísaný ani jeden gól.
„Chcel som aspoň ten jeden, to je jasné. Jeden som dal v penaltovom rozstrele, ale ten sa bohužiaľ do štatistík nepočíta.
A to je asi jediné, z čoho som sklamaný, že sa nepodarilo. Ale taký je život a verím, že ešte ďalšie krásne momenty aj góly prídu na klubovej úrovni,“ pousmial sa Hrošovský, ktorý zatiaľ neplánuje úplný koniec kariéry.
„Už dnes, keď som nad tým premýšľal, nad celkovým ukončením kariéry, tak to bude asi ďaleko emotívnejšie ako dnes. Dúfam, že zdravie ešte bude držať a že nejaké roky ešte pridám,“ verí.