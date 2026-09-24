    70, 80, 100?! Koľko bodov získa Slafkovský? (Hokejový BOSS NHL)

    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL.
    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|24. sep 2026 o 07:00
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    Pozrite si a vypočujte si premiérový diel série podcastu Hokejový BOSS NHL.

    Hokejová NHL klope na dvere a s ňou prichádza premiérový diel NHL Hokejového BOSS-a. Trio z podcastu Stanley, Money, Cap!, teda Andrej Sekera, Filip Hudec a Stano Benčat prešli úspešne draftom aj try-outom a rozšírili hokejovú rodinu podcastu BOSS.

    V najnovšej epizóde sa venovali viacerým horúcim témam z prostredia najlepšej ligy sveta. 

    Prípravné zápasy sú v plnom prúde, hoci tréner víťaza Stanleyho pohára z Caroliny Rod Brind'Amour z nich dvakrát nadšený nie je a rovno by hral. 

    „Mnohé kluby chcú vidieť chalanov v príprave. Aj tí hráči, majú snahu sa ukázať, zabojovať. Má to dva uhly pohľadu,“ konštatoval Sekera.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL

    „Veľká škoda, že práve v príprave sa zranili Adam Sýkora a Olivier Okuliar. Ani u jedného zatiaľ nepoznáme presný rozsah.

    Pri Oliverovi napísal Pittbsburgh správu, že ide o týždne,“ povedal Stano a Filip pokračoval: „Najmä pri Sykym je to smola.

    Mal dobrý kemp, jeho úloha nemala byť len energetický booster, ale dával aj góly. Verím, že sa dá rýchlo dokopy, aby sa vrátil a mohol hrať v prvom tíme NY Rangers.“

    Na čo všetko sa môžete tešiť v prvom vydaní relácie Hokejový BOSS NHL?

    • Akú sezónu bude mať Juraj Slafkovský?
    • Dosiahne na hranicu 100 bodov?
    • Je Montreal horúci favorit na zisk Stanleyho pohára?
    • Čo čaká na trio Slovákov v Calgary?
    • Na akej pozícii bude hrať Martin Pospíšil?
    • Kto by mal zažiariť z veľkých mien?
    • Koho tipujú chalani na zisk individuálnych trofejí?
    • Kto je najlepší kapitán v NHL?
    • Prečo čakajú v Bostone s vymenovaním Pastrňáka za kapitána?

    V dieli pred novou sezónou NHL zaznelo mnoho predpovedí a odhadov, ktoré rozhodne stoja za vypočutie.

    Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj množstvo skvelých a originálnych postrehov od Andreja Sekeru, ale aj Filipa Hudeca a Stana Benčata nájdete v podcaste NHL Hokejový BOSS.

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    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL.
    Filip Hudec a Andrej Sekera v podcaste Hokejový BOSS NHL.
    70, 80, 100?! Koľko bodov získa Slafkovský? (Hokejový BOSS NHL)
    dnes 07:00
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