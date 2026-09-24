70, 80, 100?! Koľko bodov získa Slafkovský? (Hokejový BOSS NHL)

Hokejová NHL klope na dvere a s ňou prichádza premiérový diel NHL Hokejového BOSS-a. Trio z podcastu Stanley, Money, Cap!, teda Andrej Sekera, Filip Hudec a Stano Benčat prešli úspešne draftom aj try-outom a rozšírili hokejovú rodinu podcastu BOSS.
V najnovšej epizóde sa venovali viacerým horúcim témam z prostredia najlepšej ligy sveta.
Prípravné zápasy sú v plnom prúde, hoci tréner víťaza Stanleyho pohára z Caroliny Rod Brind'Amour z nich dvakrát nadšený nie je a rovno by hral.
„Mnohé kluby chcú vidieť chalanov v príprave. Aj tí hráči, majú snahu sa ukázať, zabojovať. Má to dva uhly pohľadu,“ konštatoval Sekera.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS NHL
„Veľká škoda, že práve v príprave sa zranili Adam Sýkora a Olivier Okuliar. Ani u jedného zatiaľ nepoznáme presný rozsah.
Pri Oliverovi napísal Pittbsburgh správu, že ide o týždne,“ povedal Stano a Filip pokračoval: „Najmä pri Sykym je to smola.
Mal dobrý kemp, jeho úloha nemala byť len energetický booster, ale dával aj góly. Verím, že sa dá rýchlo dokopy, aby sa vrátil a mohol hrať v prvom tíme NY Rangers.“
Na čo všetko sa môžete tešiť v prvom vydaní relácie Hokejový BOSS NHL?
- Akú sezónu bude mať Juraj Slafkovský?
- Dosiahne na hranicu 100 bodov?
- Je Montreal horúci favorit na zisk Stanleyho pohára?
- Čo čaká na trio Slovákov v Calgary?
- Na akej pozícii bude hrať Martin Pospíšil?
- Kto by mal zažiariť z veľkých mien?
- Koho tipujú chalani na zisk individuálnych trofejí?
- Kto je najlepší kapitán v NHL?
- Prečo čakajú v Bostone s vymenovaním Pastrňáka za kapitána?
V dieli pred novou sezónou NHL zaznelo mnoho predpovedí a odhadov, ktoré rozhodne stoja za vypočutie.
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj množstvo skvelých a originálnych postrehov od Andreja Sekeru, ale aj Filipa Hudeca a Stana Benčata nájdete v podcaste NHL Hokejový BOSS.