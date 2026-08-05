Sľubný vstup do zápasu, trpký koniec. Slovensko padlo s Kanadou, ale stále bojuje o postup

Hlinka Gretzky Cup 2026 - skupina A
Slovensko - Kanada 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Góly: 5. Rychlík (Kalousek, Škripec) – 3. DuPont (Joseph, Schultz), 6. Norman (Pue, Tait), 30. Stroeder (Edgar, Cripps), 42. Edgar (England, Cripps), 44. Stroeder (DuPont, Wycisk), 52. Pue (Schultz, Warren)
Slovensko: Havel (Hornáček) – Vasko, Botka (A), Čongrády, Hoďovský, Škripec, Ferreira, Pikna – Selič (A), Válek (C), Ozogány – Kalousek, Rychlík, Šimončič – Domonkos, Matula, Halaš – Šiška, Melicherik, Pisarčík – Suja. Tréner: František Štolc.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali svoj druhý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. Kanade podľahli vysoko 1:6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1:1.
- ONLINE: Slovensko U18 - Kanada U18, Hlinka Gretzky Cup 2026 (skupina A)
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Kanaďania sa dostali do vedenia v 3. minúte, keď v presilovke skóroval Landon DuPont.
Na tento gól dokázali Slováci rýchlo odpovedať, keď sa presadil Rychlík a pri góle asistovali Jakub Šimončič a Filip Škripec.
Na víťazný presný zásah Camryna Warrena zo 6. minúty však už odpoveď neprišla.
V druhej tretine Kanaďania skórovali raz, v presilovke zásluhou Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke pridali ešte tri góly.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
2
2
0
0
0
13:4
6
2.
Švajčiarsko
2
1
0
0
1
10:13
3
3.
Švédsko
2
0
1
0
1
10:10
2
4.
Slovensko
2
0
0
1
1
4:10
1