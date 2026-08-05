Sľubný vstup do zápasu, trpký koniec. Slovensko padlo s Kanadou, ale stále bojuje o postup

Hráči Slovenska.
Hráči Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. aug 2026 o 06:44
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Postup Slovenska do semifinále závisí od posledného duelu.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - skupina A

Slovensko - Kanada 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Góly: 5. Rychlík (Kalousek, Škripec) – 3. DuPont (Joseph, Schultz), 6. Norman (Pue, Tait), 30. Stroeder (Edgar, Cripps), 42. Edgar (England, Cripps), 44. Stroeder (DuPont, Wycisk), 52. Pue (Schultz, Warren)

Slovensko: Havel (Hornáček) – Vasko, Botka (A), Čongrády, Hoďovský, Škripec, Ferreira, Pikna – Selič (A), Válek (C), Ozogány – Kalousek, Rychlík, Šimončič – Domonkos, Matula, Halaš – Šiška, Melicherik, Pisarčík – Suja. Tréner: František Štolc.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali svoj druhý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. Kanade podľahli vysoko 1:6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1:1.

Kanaďania sa dostali do vedenia v 3. minúte, keď v presilovke skóroval Landon DuPont.

Na tento gól dokázali Slováci rýchlo odpovedať, keď sa presadil Rychlík a pri góle asistovali Jakub Šimončič a Filip Škripec.

Na víťazný presný zásah Camryna Warrena zo 6. minúty však už odpoveď neprišla.

V druhej tretine Kanaďania skórovali raz, v presilovke zásluhou Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke pridali ešte tri góly.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada

Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

CAN Kanada

2

2

0

0

0

13:4

6

2.

CHE Švajčiarsko

2

1

0

0

1

10:13

3

3.

SWE Švédsko

2

0

1

0

1

10:10

2

4.

SVK Slovensko

2

0

0

1

1

4:10

1

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