Finále sa skončilo debaklom. Mladí Kanaďania suverénne ovládli Hlinka Gretzky Cup

Hlinka Gretzky Cup 2026 - finále
Kanada - USA 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Góly: 2. England (Pue, McAslan), 9. Schultz (DuPont, Warren), 16. England (Cripps, Wycisk), 30. Veitch (DuPont), 32. Schultz (DuPont, Warren), 37. Pue (L'Italien), 41. Pue (Schultz), 53. Wycisk (Stroeder, DuPont) - 19. Conboy (Burcar, Minella)
Hokejisti Kanady triumfovali na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup hráčov do 18 rokov štvrtýkrát za posledných päť rokov.
Domáci rozdrvili vo finále obhajcov prvenstva z USA vysoko 8:1, tretie miesto obsadili Fíni, ktorí zdolali v boji o bronz Slovákov 3:2.
Kanaďania vyhrali všetkých päť zápasov vrátane stretnutia so Slovákmi (6:1), ich konečné skóre bolo 34:12. Celkovo majú na konte rekordných 25 prvenstiev v 33 ročníkoch podujatia.
VIDEO: Zostrih finále Kanada - USA
Američania našli premožiteľa až vo finále, v ktorom dal ich jediný gól na priebežných 1:3 na konci úvodného dejstva Gunnar Conboy.
Z tímu staronových majstrov sa zapísalo do kanadského bodovania 11 hráčov vrátane celého prvého útoku. Práve v ňom bol najproduktívnejší hráč, obranca Landon DuPont so 4 asistenciami.
Ešte pred finálový duelom zviedli Švédi a Nemci súboj o siedme miesto, ktoré zvládli „tre kronor“ v pomere 4:2.