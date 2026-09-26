Úvod Slováci prespali, Weiss prekvapil netradičnými ťahmi. Kto bol najlepší?

Splnili plán a jasnú povinnosť. V prešovskej aréne bolo plno, prišlo viac ako šesťtisíc divákov. Slovenská reprezentácia im v prvom zápase Ligy národov ponúkla víťazstvo nad Moldavskom 2:0.
„Som rád, že sme potvrdili úlohu favorita. Mohlo to byť vyššie, ale začali sme veľmi zle. Prvých dvadsať minút bolo z našej strany veľmi slabých, veľa sme strácali lopty. Nebolo to v poriadku," opisoval pre Sport 1 tréner Vladimír Weiss.
Krátko po zápase bol spokojný. Fotografoval sa s fanúšikmi.
"Potom sme sa po góle upokojili a boli tam aj veľmi dobré výkony, ale aj slabšie. To sa potom prejaví na zostave, že nie každý podá za národné mužstvo svoj najlepší výkon. Niekedy je tam tréma, niekedy taká povinnosť a zodpovednosť. Celkovo som však s prístupom, samozrejme, spokojný. Išli sme za tým, čo sme chceli. Bola to naša povinnosť a ideme ďalej," dodal tréner.
Začiatok však nebol ideálny. Slovákom viazla kombinácia, kazili aj jednoduché prihrávky a prvú šancu si vypracovali hostia. Postupne však domáci prevzali iniciatívu a začali potvrdzovať úlohu jasného favorita.
„Prvých dvadsať minút sme spali, úvod sme mali veľmi zlý a my o tom vieme. Tréner nám to cez polčas aj prízvukoval. Vďaka Bohu za ten gól z rohu. Potom sme už hru kontrolovali. Povinnosť postúpiť je veľmi veľká,“ priznal Duda.
Štyri zaujímavé ťahy
Weiss spravil v základnej zostave štyri zaujímavé rošády.
Zmena číslo jedna? V bránke dal prednosť Dominikovi Greifovi pred dlhoročnou jednotkou Martinom Dúbravkom.
Najväčšie prekvapenie prišlo na pravom kraji obrany. Weiss tam nasadil Ivana Schranza. Najlepší strelec ME 2024 na tomto poste občas alternoval v drese pražskej Slavie, v národnom tíme však nastúpil v obrane prvýkrát.
Liga národov - C-divízia, skupina 3
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 32. Schranz, 40. Duda
A hneď pri svojej premiére na tomto poste v reprezentácii sa zapísal medzi strelcov.
Obranca Schranz otvoril skóre
Schranz dal prvý gól Slovákov. Presadil sa po rohovom kope hlavou.
„Som rád, že sme to zvládli ako tím. Dôležitý bol prvý gól a potom z nás trošku opadlo napätie a bolo to čoraz lepšie,“ vravel Schranz pre Sport 1.
Weissov nečakaný ťah tak dostal veľmi rýchlo konkrétnu podobu. Hráč, ktorého si fanúšikovia spájajú predovšetkým s ofenzívou, tentoraz pomohol tímu z opačnej strany ihriska – a zároveň otvoril skóre.
„Som s ním spokojný, pretože som chcel, aby naši krajní obrancovia hrali vyššie. On aj Hancko to splnili,“ dodal Weiss.
Na pravom krídle nastúpil možno trošku nečkane Adrián Kaprálik. Bol to jeho reprezentačný debut v základnej zostave v súťažnom zápase. Nešlo mu to však podľa predstáv. Trápil sa, zvykal si na spoluhráčov.
„Od Kaprálika som čakal trošku viac. Jeho snaha bola veľká, ale musí ukázať viac kvality,“ dodal Weiss.
Suslov v strede? Weissovi to vyšlo
Ďalšiu novinku priniesol Tomáš Suslov.
V národnom tíme nezačal na krídle, ale v strede zálohy spolu so Stanislavom Lobotkom a Ondrejom Dudom. A práve tento Weissov experiment patril medzi najvydarenejšie.
Suslov bol jedným z najlepších Slovákov. Pripísal si asistenciu a mohol pridať aj gól, jeho strelu však zastavila žrď.
„Suslov bol výborný, pritom nehral niekoľko mesiacov. Na niektorých chalanov bolo vidieť, že mali herný výpadok, ale na Suslovovi to vidieť nebolo,“ opisoval Weiss.
VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas
Slovensko tak malo v strede ihriska ďalšieho hráča schopného zrýchliť hru a vytvoriť niečo navyše. Suslov navyše ukázal, že jeho využitie nemusí byť obmedzené iba na krídelný priestor.
Duda spečatil víťazstvo
V druhom polčase tempo hry trochu kleslo. Súperi sa ako keby uspokojili s výsledkom. Slováci však kontrolovali hru a Moldavsko už nepustili do ničoho.
Druhý gól napokon strelil z penalty Ondrej Duda. Pokutový kop vybavil faulovaný Lukáš Haraslín.
"Hancko mal po prihrávke čistú šancu, ktorú normálne premieňa, a bola tam aj žrď. Boli tam dobré veci, ale vieme hrať aj lepšie," dodal Weiss.
Slováci pokračujú v Lige národov už v utorok, keď v Košiciach privítajú Kazachstan.