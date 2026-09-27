VIDEO: Totálna paráda Slafkovského. K nádhernému gólu pridal asistencie a bol najväčšia hviezda

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Ottawou 4:2 v nočnom prípravnom zápase NHL.
Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan v drese Senators Adam Nemec, ktorý utrpel po tvrdom zákroku Floriana Xhekaja zranenie v hornej časti tela.
V zámorí sa hrali v noci na nedeľu záverečné prípravné stretnutia pred novou sezónou NHL. Zažiaril v nich Slafkovský, ktorý režíroval triumf Canadiens nad Ottawou.
Slovenský krídelník najprv v druhej tretine v presilovke nabil na vyrovnávajúci gól spoluhráčovi Noahovi Dobsonovi a potom v 47. minúte poslal Canadiens do vedenia.
Slafkovský predviedol vydarenú individuálnu akciu, keď si obkorčuľoval útočné pásmo, narazil si s Dobsonom a potom po odraze puku od protihráča ho nekompromisne poslal do pravého horného rohu súperovej bránky.
V 53. minúte ešte prihral na gól Phillipovi Danaultovi, ktorý spečatil na konečných 4:2. Slafkovský si počas 16:59 minút na ľade pripísal aj dva plusové body, strelu na bránku a jednu zblokovanú strelu.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
„Myslím si, že sme pripravení,“ povedal Slafkovský po stretnutí pre klubový web. „Odohrali sme počas prípravy dobré zápasy, iste, nehrali sme proti tým najlepším.
Mali sme dobré tréningy a cítime, že sa každý deň o trochu zlepšujeme. Teraz sa začne ostrá sezóna, každý sa už prepol na tréningový kemp, ale teraz sa musíme opäť prepnúť, urobiť ďalšie kroky navyše a pracovať ešte tvrdšie.
Ak dáme do našej hry všetko, čo sme si povedali, sústredíme sa na detaily a dodržíme systém, máme dobrú šancu víťaziť,“ dodal prvý muž draftu z roku 2022.
Nemec sa v tom zápase zranil
Smolu mal v tom istom zápase Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Ottawy.
Jeho premiéra sa skončila veľmi skoro, 18-ročného útočníka už počas druhého striedania nešetrne narazil pri mantineli F. Xhekaj.
Nemec zostal po zákroku ležať v bolestiach na ľade, následne zamieril do šatne a už sa do hry nevrátil. Podľa prvotných informácií sa zranenie týkalo oblasti ramena.
Slovenský mladík stihol odohrať len minútu a 39 sekúnd. F. Xhekaj dostal za zákrok trest za nedovolené bránenie.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského
Šimon Nemec bol najvyťaženejší
V paralelne sa hrajúcom zápase druhých výberov Ottawy a Montrealu (4:3) nastúpil za Canadiens útočník Filip Mešár, ktorý zaznamenal strelu na bránku a jeden blok počas 8:01 min v akcii.
Za Calgary hrali všetci traja Slováci pri prehre 1:4 s Edmontonom. Obranca Šimon Nemec bol s minutážou 23:31 najviac vyťažovaným hráčom zápasu.
Pripísal si menší trest za nedovolené bránenie a strelu na bránku.
Samuel Honzek odohral 14:26 min so ziskom mínusového bodu a strely na bránku, ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil mal rovnakú bilanciu počas 11:29 min na ľade, pričom pridal aj päť bodyčekov a vyhral 50 percent vhadzovaní.
Jedlička s ďalšou šancou
Po oficiálnom vyškrtnutí z kempu dalo Colorado ešte jednu šancu Marošovi Jedličkovi.
Slovenský útočník odohral 15:24 minút pri prehre 0:2 s Utahom, pričom raz vystrelil na bránku.
Dalibor Dvorský odohral 12:06 min za St. Louis, Blues podľahli domácemu Chicagu 2:3.
Ako center tretieho útoku zaznamenal plusku, dve strely na bránku a inkasoval dvojminútový trest za podrazenie, na buly mal 61,5-percentnú úspešnosť.
Príprava NHL - 27. september
Buffalo - Pittsburgh 1:3
Nashville - Carolina 0:6
Los Angeles Kings - Anaheim 6:2
Philadelphia - Washington 1:5
Utah - Colorado 2:0
Florida - Tampa Bay 2:3 sn
Detroit - Columbus 2:4
Chicago - St. Louis 3:2
Montreal - Ottawa 4:2
/Slafkovský za domácich 1+2/