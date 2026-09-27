Bol to super výkon a skvelý deň, teší sa Chladoňová. Čas na prípravu na ďalší rok sa jej navýšil

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová naplnila svoj potenciál a dlhoročné kvalitné výsledky pretavila do zisku titulu majsterky sveta.
Na šampionáte v Montreale triumfovala v cestných pretekoch v kategórii do 23 rokov. Po súťaži cítila radosť nielen zo zlata, ale aj z toho, že reprezentačnému tímu vyšlo všetko to, čo si predsavzal.
Chladoňovú doplnili vo štvrtok na štarte ďalšie dve Slovenky Nina Andacká a Sofia Ungerová.
Ungerová sa v úvode dostala do úniku, čo spôsobilo, že Chladoňová nemusela v pelotóne pracovať a mohla si ušetriť sily na vlastné útoky.
VIDEO: Viktória Chladoňová
Preteky sa jej vydarili
Napokon ich mala dosť aj na šprintérsky súboj s domácou Isabellou Holmgrenovou, ktorú zdolala na cieľovej rovinke.
„Bol to super výkon. Pozreli sme si aj s babami tie preteky ešte raz v telke a myslíme si, že sa nám vydarili výborne.
Veľmi dobre sme to zohrali takticky a mala som aj dobré nohy. Bol to skrátka skvelý deň,“ vyjadrila spokojnosť Chladoňová pred novinármi po prílete zo svetového šampionátu.
Pre Chladoňovú bol boj o dúhový dres majsterky sveta vrcholom snaženia, kanadský šampionát však ešte pre ňu neznamená koniec sezóny.
„Emócie sú veľké, hoci si ešte stále plne neuvedomujem, čo som dosiahla. Som trochu unavená, no nie je to koniec sezóny. Čakajú ma ešte majstrovstvá Európy,“ pripomenula slovenská reprezentantka, pričom kontinentálny šampionát je na programe od 2. do 7. októbra v Ľubľane.
Bude mať viac času na prípravu
Chladoňová sa stala najlepšou cyklistkou na svete v cestných pretekoch v kategórii do 23 rokov, hoci má iba 19.
Či sa budúci rok vo francúzskom regióne Haute-Savoie pokúsi prvenstvo obhájiť, alebo sa už začne plne sústrediť na súťaže v kategórii elite je ešte predčasné hovoriť.
„V kategórii do 23 rokov som druhý rok, takže úspech prišiel celkom skoro. Čo bude na budúci rok ešte celkom neviem, uvidíme, ako sa bude vyvíjať sezóna,“ prezradila rodáčka zo Soblahova.
Chladoňová tento rok aj zmaturovala a v budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno. Presný program však zatiaľ nepozná.
„Ešte si sadneme a určíme si presný plán. Chcela by som sa však sústrediť na jarné klasiky, prípadne na niektorú z Grand Tour. Času však budem mať určite viac.“