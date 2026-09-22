Slovenky čaká v Budapešti náročnejšia skúška. Čakajú nás dobré zápasy, povedal tréner

Slovenské hokejové reprezentantky sa na začiatku októbra predstavia na druhom medzinárodnom turnaji v rámci novej sezóny.
V Budapešti budú chcieť nadviazať na tri víťazstvá z domáceho podujatia v Bardejove. V maďarskej metropole si okrem domácich hráčok zmerajú sily aj s Francúzskom a Japonskom.
Slovenky začali sezónu v auguste výhrami nad Rakúskom, Talianskom a Holandskom s celkovým skóre 18:3.
Nominácia Slovenska
Brankárky: Nina Chovancová (MHK Martin), Patrícia Mojžišová, Zuzana Tomečková (obe Petržalka Hockey Team)
Obrankyne: Ema Gálisová, Laura Šuliková, Sofia Vysokajová, Hana Krákorová (všetky Petržalka Hockey Team), Romana Košecká (Sabres St. Pölten/Rak.), Emília Leskovjanská (ECDC Memmingen/Nem.), Alexandra Mateičková (Kärpät Oulu/Fín.)
Útočníčky: Hana Fančovičová, Júlia Matejková, Nikola Nemčeková (všetky Petržalka Hockey Team), Simone Martina Bednáriková (ECDC Memmingen/Nem.), Lucia Halušková (HC Davos Ladies/Švaj.), Romana Halušková (ŽHK Poprad), Danielle Ava Hartjeová (New York Sirens/USA), Janka Hlinková (Sabres St. Pölten/Rak.), Barbora Kapičáková (HV 71/Švéd.), Laura Jancsóová, Alica Juríková, Lenka Karkošková (všetky HK Nitra ženy)
V Budapešti ich však vyzvú papierovo kvalitnejšie súperky a hlavný tréner Tomáš Turňa nebude môcť počítať s viacerými hráčkami, ktoré medzičasom zamierili do zámoria.
Chceme stavať na rovnakých herných princípoch
„Snažíme sa využiť čo najširšie jadro tímu, a tak sme opäť nominovali hráčky, ktoré si zastali svoju pozíciu na úvodnom turnaji sezóny. Zároveň sme sa snažili vhodne nahradiť tie dievčatá, ktoré medzičasom odišli do zámoria.
Chceme stavať na rovnakých herných princípoch, čaká nás však porovnanie kvalít v náročnejšej konkurencii. Ak nám niektoré veci nebudú fungovať, máme pripravené aj iné herné varianty,“ povedal Turňa podľa webu hockeyslovakia.sk.
Zraz národného tímu pred podujatím v Budapešti je naplánovaný na pondelok 28. septembra. Prvý duel odohrajú Slovenky vo štvrtok 1. októbra proti Maďarkám, v piatok vyzvú Francúzky a v sobotu nastúpia proti Japonkám.
Tešíme sa na kvalitnú konfrontáciu
„Maďarky budú doma a vzhľadom na to, že majú základ tímu v európskych súťažiach, tak očakávame, že budú v silnom zložení. Uvidíme, ako sa k turnaju postavia Francúzky.
Tie síce v apríli postúpili do elitnej divízie majstrovstiev sveta, ale najbližší šampionát ich čaká až o rok v novembri. Od toho, aký výber pošlú do Budapešti, sa bude odvíjať aj ich kvalita.
Pri Japonkách očakávame, že prídu s najsilnejším možným tímom, pretože je to pre nich príprava na novembrové MS. Čakajú nás dobré zápasy, tešíme sa na kvalitnú konfrontáciu a chceme sa so súperkami popasovať čo najlepšie,“ dodal Turňa.
V pôvodnej nominácii došlo k jednej vynútenej zmene. Obrankyňa Lucia Drábeková absolvuje operáciu kolena, no na druhej strane môže tréner opäť počítať s Elle Hartjeovou.
Rodáčka z amerického Detroitu strávila uplynulé dve sezóny v najkvalitnejšej ženskej súťaži sveta PWHL, kde hrala za New York Sirens.
Program Turnaja štyroch krajín v Budapešti
Štvrtok 1. októbra
Francúzsko - Japonsko (15.00)
Slovensko - Maďarsko (18.30)
Piatok 2. októbra
Slovensko - Francúzsko (15.00)
Maďarsko - Japonsko (18.30)
Sobota 3. októbra
Japonsko - Slovensko (13.00)
Maďarsko - Francúzsko (16.30)
„Sme radi, že ju môžeme opäť využiť. Je to skúsená hráčka, ktorá veľmi dobre zapadla do tímu.
Priniesla pohodu, hernú kvalitu a zároveň sa s ňou príjemne pracuje, takže sa tešíme, že bude zase v tíme,“ uviedol 44-ročný kouč.