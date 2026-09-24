Takú cenu ešte slovenská jednotka nemala. Prichádza veľká zmena?

Martin Dúbravka (37.) je slovenskou brankárskou jednotkou už deväť rokov, keď v lete 2017 v reprezentácii nahradil Matúša Kozáčika. Teraz však môže po prvý raz vážnejšie čeliť konkurencii, ktorá prichádza z Francúzska.
Delí ich osem rokov. Dominik Greif má 29 rokov a už druhý rok je jednotkou v Olympique Lyon. V tejto sezóne odchytal s výnimkou jedného ligového zápasu všetky ostatné stretnutia.
Vo francúzskej lige jeho tím inkasoval v piatich súbojoch iba dvakrát, čo je najmenej zo všetkých mužstiev v súťaži. Lyon je druhý, o dva body za AS Monaco.
Ak berieme do úvahy hernú prax, náročnosť súťaže, vek, hru nohami aj perspektívu, Greif momentálne ponúka veľmi silný argument.
Greif si vo Francúzsku urobil veľké meno. Vlani mohol získať trofej pre najlepšieho brankára v súťaži, napokon skončil druhý.
Jeho postavenie dokumentuje aj hodnota na trhu. Server Transfermarkt ho momentálne oceňuje na deväť miliónov eur, čo je slovenský rekord. Martin Dúbravka mal najvyššiu hodnotu 7,5 milióna eur, v roku 2020.
Vo Francúzsku si urobil meno
V reprezentácii má pritom Greif zatiaľ iba päť štartov.
Aj preto bude zaujímavé sledovať, ako sa tréner Vladimír Weiss postaví ku konkurencii medzi brankármi. Na tomto poste má totiž na výber z viacerých možností. Okrem Greifa sú v hre Dominik Takáč, Jakub Surovčík a momentálne zranený Marek Rodák.
„Máme k dispozícii až päť výborných brankárov. Bodaj by som mal takýto ‚problém‘ na všetkých postoch, čo síce nemám, ale všetko sa dá rozumne vyriešiť.“
Pred pár dňami skončil vo funkcii trénera brankárov Ján Novota. Nahradil ho Kamil Čontofalský, ktorý dlhé roky žije a pôsobí v Česku. V národnom drese Slovenska odchytal 34 zápasov.
Weiss si od jeho príchodu sľubuje aj nezávislý pohľad na výber brankára.
„Kamil príde ako nezávislý človek a pevne verím, že mi povie: ‚Tréner, tento je podľa mňa najlepšie pripravený, ja to vidím takto a takto‘.
Pre mňa to bude veľmi cenný a nestranný pohľad. Samozrejme, o všetkom rozhodujem na konci ja, ale jeho názor bude pre mňa dôležitý,“ vravel tréner Vladimír Weiss v podcaste SFZ.
Dúbravka má náskok v skúsenostiach
Dúbravka má však v rukách stále silné karty. Má síce už 37 rokov, ale stále je v dobrej kondícii a nechýba mu chuť pokračovať. Navyše má obrovskú reprezentačnú skúsenosť.
V národnom tíme má 60 štartov, čo je na brankárskom poste najviac v histórii samostatného Slovenska. Ako jediný slovenský brankár si zachytal na dvoch veľkých turnajoch – ME 2020 a ME 2024.
Ako prvý a jediný Slovák sa zároveň presadil v slávnej Premier League.
V lete prestúpil do Tottenhamu, kde zastáva pozíciu brankárskej dvojky. V tejto sezóne však odchytal iba jediný súťažný zápas. V zápase 3. kola anglického Ligového pohára prehral jeho tím na pôde FC Liverpool 1:3.
„Vôbec na ňom nebolo vidieť, že je momentálne dvojka a nemá pravidelnú zápasovú prax. Verím, že sa presadí. Jeho skúsenosť a kvalita, ktorú má z reprezentácie, sú stále veľmi dôležité,“ tvrdil Weiss.
Tottenham, v ktorého bráne chytá český brankár Antonín Kinský, je v kríze. Má iba dva body a v Premier League je na poslednom mieste.
Práve pravidelná zápasová prax tak môže byť jedným z faktorov, ktoré budú pri rozhodovaní hrať úlohu. Dúbravka má za sebou obrovské skúsenosti, Greif ich však v tejto chvíli nahrádza pravidelným chytaním na vysokej úrovni.
Dvere sa Greifovi znovu otvorili
Greif si s predošlým trénerom Francescom Calzonom nesadol a po známej kauze sa mu v reprezentácii zavreli dvere. Nový tréner s ním však od začiatku ráta.
„Dominik má tiež svoju hlavu, ktorú si musí niekedy upratať,“ vyhlásil po svojom nástupe tréner Weiss.
Weiss Greifa pozná aj zo spoločného pôsobenia v Slovane. Do klubu prišiel v máji 2021, Greif však už v júli zamieril do RCD Mallorca.
Teraz sa ich cesty opäť stretávajú v reprezentácii. A Greif prichádza v období, keď má za sebou veľmi dobrú hernú prax vo Francúzsku.
Na druhej strane Dúbravka má u spoluhráčov veľký rešpekt a dôveru. Gro tímu a jeho lídri sú rovnakí ako za Calzonu, s Dúbravkom si rozumejú a s mnohými z nich spolupracuje už deväť rokov.
Weiss nechce rozhodovať iba podľa mena
Slovákov čaká v tretej skupine C-divízie Ligy národov nezvyčajný program. Od 26. septembra do 6. októbra odohrajú štyri stretnutia.
Najskôr 26. septembra v Prešove proti Moldavsku, o tri dni neskôr v Košiciach proti Kazachstanu. Druhého októbra nastúpia na Faerských ostrovoch a šiesteho októbra zakončia sériu v Moldavsku.
Štyri zápasy v krátkom čase pritom znamenajú, že Weiss nemusí byť rozhodnutý iba pre jedného brankára na celé obdobie.
Weiss zároveň neplánuje, že by jeden brankár odchytal všetky štyri stretnutia.
„Kto začne, rozhodnem podľa toho, ako bude vyzerať tréningový proces.“
Práve tréningy tak môžu rozhodnúť, kto dostane prednosť. Weiss pritom nebude mať jednoduchú úlohu.
Na jednej strane má Dúbravku, najskúsenejšieho slovenského brankára v histórii, na druhej Greifa, ktorý je vo veku 29 rokov pravidelnou jednotkou v jednej z piatich najsledovanejších európskych líg.
Súboj, ktorý nemusí byť súbojom
Dúbravka pritom nechce hovoriť o osobnom súboji s Greifom. Konkurenciu vníma ako prirodzenú súčasť reprezentácie.
„Je skvelé, že máme na každom poste viacero alternatív. Konkurencia nás posúva ďalej. Z pohľadu budúcnosti slovenského futbalu je len dobré, že máme štyroch kvalitných brankárov. Nie je to, samozrejme, len Dominik Greif.
Je tu aj Dominik Takáč, Marek Rodák a mohol by som menovať aj ďalších. Nie je to len o nás,“ odmietol Dúbravka súboj medzi ním a Greifom.
„Z mojej pozície sa snažím byť vždy k dispozícii, maximálne pripravený a dať zo seba vždy maximum pre reprezentáciu. To, že máme v reprezentácii viacero kvalitných brankárov, je, samozrejme, len dobré,“ dodal Dúbravka.
Slovenský rekordér začal koketovať s reprezentáciou pritom už oveľa skôr, ešte počas prvej éry trénera Vladimíra Weissa.
Keď sa tím pripravoval na majstrovstvá sveta 2010, už vtedy figuroval v širšej nominácii.
V októbri 2010 ho mal Weiss k dispozícii v kvalifikácii o postup na ME ako brankársku trojku. Dúbravka však debutoval v národnom tíme až v máji 2014.
Od leta 2017 potom drží reprezentačnú jednotku nepretržite.