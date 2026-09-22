Slovenská dvadsiatka pozná rozpis na svetovom šampionáte. Opäť začne so severským súperom

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v A-skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zverejnila rozpis juniorského šampionátu v utorok na svojom webe.
MS do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra 2026 do 6. januára 2027 v Kanade. B-skupinu bude hostiť Edmonton, Slováci sa predstavia v A-skupine v meste Red Deer.
Svoje účinkovanie na turnaji odštartujú 27. decembra o 22.30 SEČ proti „trom korunkám“ a hneď o deň neskôr budú čeliť americkým rovesníkom.
Vo svojom treťom zápase v skupine sa v noci z 30. na 31. decembra stretnú s Nemcami a hrať budú aj počas silvestrovskej noci, keď duel s Fínskom s úvodným buly SEČ v roku 2026 dohrajú v roku 2027. Finále je na programe 6. januára o 3.30 SEČ.
MS v hokeji U20 2027 - program Slovenska
- nedeľa 27. december 2026, 22:30 h Slovensko – Švédsko
- pondelok 28. december 2026, 22:30 h Slovensko – USA
- štvrtok 31. december 2026, 0:30 h Nemecko – Slovensko
- štvrtok 31. december 2026, 22:30 h Fínsko – Slovensko