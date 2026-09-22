Slovenská dvadsiatka pozná rozpis na svetovom šampionáte. Opäť začne so severským súperom

Radosť slovenských hokejistov po strelení gólu na MS U20 2026.
Radosť slovenských hokejistov po strelení gólu na MS U20 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet, TASR|22. sep 2026 o 19:02
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Pozrite si rozpis zápasov Slovenska na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2027.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa v A-skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie postupne stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zverejnila rozpis juniorského šampionátu v utorok na svojom webe.

MS do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra 2026 do 6. januára 2027 v Kanade. B-skupinu bude hostiť Edmonton, Slováci sa predstavia v A-skupine v meste Red Deer.

Svoje účinkovanie na turnaji odštartujú 27. decembra o 22.30 SEČ proti „trom korunkám“ a hneď o deň neskôr budú čeliť americkým rovesníkom.

Vo svojom treťom zápase v skupine sa v noci z 30. na 31. decembra stretnú s Nemcami a hrať budú aj počas silvestrovskej noci, keď duel s Fínskom s úvodným buly SEČ v roku 2026 dohrajú v roku 2027. Finále je na programe 6. januára o 3.30 SEČ.

MS v hokeji U20 2027 - program Slovenska

  • nedeľa 27. december 2026, 22:30 h Slovensko – Švédsko
  • pondelok 28. december 2026, 22:30 h Slovensko – USA
  • štvrtok 31. december 2026, 0:30 h Nemecko – Slovensko
  • štvrtok 31. december 2026, 22:30 h Fínsko – Slovensko

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