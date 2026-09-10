Šéfovať reprezentácii nebude dlhý čas. Bývalý tréner Švajčiarska dostal zákaz od IIHF

Patrick Fischer na striedačke švajčiarskeho tímu na MS 2023.
Patrick Fischer na striedačke švajčiarskeho tímu na MS 2023. (Autor: REUTERS)
Sportnet|10. sep 2026 o 13:48
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Niečo vyše mesiaca pred domácimi MS dostal tréner Patrick Fischer výpoveď.

/Správu aktualizujeme/

Patrick Fischer dostal od IIHF štvorročný zákaz trénovať národný tím. Švajčiarsky tréner bol suspendovaný za falšovanie covidového certifikátu pred olympijskými hrami v Pekingu. Informoval o tom portál Neue Zürcher Zeitung.

Niečo vyše mesiaca pred domácimi majstrovstvami sveta dostal švajčiarsky reprezentačný tréner Patrick Fischer na jar výpoveď.

Stalo sa tak po tom, čo vyšlo najavo, že počas olympijských hier v roku 2022 sfalšoval svoj očkovací preukaz. Neskôr sám priznal, že sa dopustil tohto konania.

Reprezentácie

    Patrick Fischer na striedačke švajčiarskeho tímu na MS 2023.
    Patrick Fischer na striedačke švajčiarskeho tímu na MS 2023.
    Šéfovať reprezentácii nebude dlhý čas. Bývalý tréner Švajčiarska dostal zákaz od IIHF
    dnes 13:481
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