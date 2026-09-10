Šéfovať reprezentácii nebude dlhý čas. Bývalý tréner Švajčiarska dostal zákaz od IIHF

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Patrick Fischer dostal od IIHF štvorročný zákaz trénovať národný tím. Švajčiarsky tréner bol suspendovaný za falšovanie covidového certifikátu pred olympijskými hrami v Pekingu. Informoval o tom portál Neue Zürcher Zeitung.
Niečo vyše mesiaca pred domácimi majstrovstvami sveta dostal švajčiarsky reprezentačný tréner Patrick Fischer na jar výpoveď.
Stalo sa tak po tom, čo vyšlo najavo, že počas olympijských hier v roku 2022 sfalšoval svoj očkovací preukaz. Neskôr sám priznal, že sa dopustil tohto konania.