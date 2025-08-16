Mladíci USA ovládli Hlinka Gretzky Cup, vo finále vyškolili Švédov v presilovkách

Hlinka Gretzky Cup 2025 - finále
Švédsko - USA 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Góly: 1. a 38. Hermansson, 7. Zirath - 3. Harper, 4. Davidson, 18. Hextall, 21. Klepov, 58. Bogas
BRNO. Hokejisti USA do 18 rokov druhýkrát v histórii triumfovali na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
V sobotňajšom finále v Trenčíne zvíťazili nad Švédskom 4:3. Na 3. mieste sa umiestnili víťazi uplynulých troch ročníkov Kanaďania, ktorí zdolali Fínsko 3:0.
Mladí Slováci obsadili na domácom turnaji 6. miesto po prehre s Českom 2:5.
Pre americkú reprezentáciu to bol druhý triumf v histórii, prvý dosiahli v roku 2003. Pre Švédov to bolo historicky šieste finále, no zvíťaziť dokázali iba raz.