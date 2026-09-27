Greif aj Haraslín predviedli najlepšie výkony. Strelec sa prepadol na úplne dno

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Prešove v úvodnom zápase nového ročníka Ligy národov nad Moldavskom 2:0.
Góly strelili Ivan Schranz a Ondrej Duda.
Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostali brankár Dominik Greif, ktorý si pripísal jeden dôležitý zákrok a takisto aj Lukáš Haraslín.
Nad hranicu sedem bodov sa dostali aj Dávid Hancko a Stanislav Lobotka, obaja mali zhodne hodnotenie 7,7.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Vysoké číslo mal aj strelec úvodného gólu Ivan Schranz (7,1). Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal útočník Dávid Strelec s hodnotením 4,8.
Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Slovensko - Moldavsko.