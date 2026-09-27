Greif aj Haraslín predviedli najlepšie výkony. Strelec sa prepadol na úplne dno

Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
Fotogaléria (28)
Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov. (Autor: TASR)
Sportnet|27. sep 2026 o 10:00
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Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v Lige národov proti Moldavsku.

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Prešove v úvodnom zápase nového ročníka Ligy národov nad Moldavskom 2:0.

Góly strelili Ivan Schranz a Ondrej Duda.

Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostali brankár Dominik Greif, ktorý si pripísal jeden dôležitý zákrok a takisto aj Lukáš Haraslín.

Nad hranicu sedem bodov sa dostali aj Dávid Hancko a Stanislav Lobotka, obaja mali zhodne hodnotenie 7,7.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke zostava Slovenska pred zápasom C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke zľava Iurie Iovu (Moldavsko) a Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke fanúšikovia Moldavska počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
28 fotografií
Na snímke rozlúčka s reprezentáciou futbalistu Patrika Hrošovského pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke tréner Moldavska Lilian Popescu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke Milan Škriniar (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava futbalista Moldavska Nichita Motpan (7) hlavičkuje loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Nichita Motpan (Moldavsko) a Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke hráči po prvom góle Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Adrián Kaprálik (Slovensko) a Mihail Gherasimencov (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke vľavo hráč Moldavska Danila Forov (16) hlavičkuje loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke sprava Stanislav Lobotka (Slovensko) a Victor Stina (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov

Vysoké číslo mal aj strelec úvodného gólu Ivan Schranz (7,1). Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal útočník Dávid Strelec s hodnotením 4,8.

Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Slovensko - Moldavsko.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
    Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov.
    Greif aj Haraslín predviedli najlepšie výkony. Strelec sa prepadol na úplne dno
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