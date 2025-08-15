Slováci proti Čechom nemali nárok. Hlinka Gretzky Cup zakončili hladkou prehrou

Momentka zo zápasu Slovensko - Česko (Hlinka Gretzky Cup 2025)
Momentka zo zápasu Slovensko - Česko (Hlinka Gretzky Cup 2025) (Autor: Český hokej/X)
Sportnet, TASR|15. aug 2025 o 18:03
Slovensko obsadilo konečné šieste miesto.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - zápas o 5. miesto

Slovensko - Česko 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Góly: 26. Ozogány, 55. Lukáčik (Rausa, Floriš) - 2. Švancar (Byrtus), 19. Kamas (Řípa), 33. Tomek (Sklenička), 49. Maxa (Vaněček, Tománek), 53. Kamas (Kachlíř, Novák)

Rozhodovali: Gebauer, Mejzlík – Augusta, Bezděk

Slovensko: Čelko – Goljer, Maršálek, Floriš, Baran, Stančík, Dedík, Černák – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Lukáčik, Rausa – Matta, Kubat, Zvolenský – Rezničák, Obušek, Plančár – Ďurčo

BRNO. Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na turnaji Hlinka Gretzky Cup konečné šieste miesto. V záverečnom zápase o umiestnenie podľahli Česku 2:5.

Súper Slovenska položil základ úspechu v prvej tretine, v ktorej sa presadil Švancar a Kamas.

Ozogány si síce v druhej časti v presilovej hre skorigoval stav, ale ďalšie góly padali hlavne len do slovenskej bránky.

O triumfe Česka rozhodli Tomek, Maxa a Kamas. Posledné slovo v zápase mala slovenská strana, na konečných 2:5 upravoval Lukáčik.

VIDEO: Gól Ozogányho na 1:2

Facebook video

V súboji o siedmu pozíciu dokázali Švajčiari zdolať Nemcov 5:2.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - zápas o 7. miesto:

Švajčiarsko - Nemecko 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Góly: 8. Rentsch (Münger), 10. Troxler (Bächler, Bouvard), 21. Bouvard, 58. Fueter (Fuhrer), 60. Rentsch (Münger, Fuhrer) - 31. Wolfsteier (Kuhn, Becker), 38. Becker (Michel, Schwarz)

Reprezentácie

    dnes 18:03
