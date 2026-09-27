Historický úspech slovenského kulturistu. Na slávnom Mr. Olympia skončil medzi najlepšími

Slovenský kulturista Michal Križánek obsadil 6. miesto na najprestížnejšej súťaži sezóny Mr. Olympia.
Je to najlepšie umiestnenie kulturistu zo Slovenska v kategórii Open. Z premiérového titulu na podujatí v Las Vegas sa tešil domáci Američan Nick Walker.
Pre Križáneka je 6. miesto najlepšie umiestnenie na Olympii, keď o jednu priečku vylepšil svoje doterajšie maximum z roku 2023.
Tridsaťdvaročný Walker dosiahol najväčší triumf kariéry, keď zdolal aj víťazov z nedávnych rokov.
Druhé miesto obsadil víťaz Mr. Olympia 2024 Brit Samson Dauda, tretí skomčil ďalší Američan Derek Lunsford, víťaz z rokov 2023 a 2025.
Rekordérmi v počte víťazstiev na Mr. Olympia sú naďalej Američania Lee Haney a Ronnie Coleman, ktorí majú po 8 triumfov.
Ich krajan Phil Heath a legendárny Rakúšan Arnold Schwarzenegger získali po sedem prvenstiev.