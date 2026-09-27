Historický úspech slovenského kulturistu. Na slávnom Mr. Olympia skončil medzi najlepšími

Michal Križánek.
Michal Križánek. (Autor: EVLS)
TASR|27. sep 2026 o 11:23
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Svoje najlepšie umiestnenie vylepšil ešte o jednu pozíciu.

Slovenský kulturista Michal Križánek obsadil 6. miesto na najprestížnejšej súťaži sezóny Mr. Olympia.

Je to najlepšie umiestnenie kulturistu zo Slovenska v kategórii Open. Z premiérového titulu na podujatí v Las Vegas sa tešil domáci Američan Nick Walker.

Pre Križáneka je 6. miesto najlepšie umiestnenie na Olympii, keď o jednu priečku vylepšil svoje doterajšie maximum z roku 2023.

Tridsaťdvaročný Walker dosiahol najväčší triumf kariéry, keď zdolal aj víťazov z nedávnych rokov.

Druhé miesto obsadil víťaz Mr. Olympia 2024 Brit Samson Dauda, tretí skomčil ďalší Američan Derek Lunsford, víťaz z rokov 2023 a 2025.

Rekordérmi v počte víťazstiev na Mr. Olympia sú naďalej Američania Lee Haney a Ronnie Coleman, ktorí majú po 8 triumfov.

Ich krajan Phil Heath a legendárny Rakúšan Arnold Schwarzenegger získali po sedem prvenstiev.

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    Michal Križánek.
    Michal Križánek.
    Historický úspech slovenského kulturistu. Na slávnom Mr. Olympia skončil medzi najlepšími
    dnes 11:231
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