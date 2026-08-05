Švajčiarsko zdolalo Švédsko v gólovej prestrelke. USA sa priblížili k bránam semifinále

Hokejisti USA počas MS U18 2026.
Hokejisti USA počas MS U18 2026. (Autor: X / USA Hockey)
Sportnet|5. aug 2026 o 09:47
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Hlinka Gretzky Cup priniesol zápasy plné gólov.

Kanada zdolala Slovensko 6:1 a Švajčiarsko vyhralo nad Švédskom 7:6 v skupine A Hlinka Gretzky Cupu 2026 hráčov do 18 rokov v Edmontone.

Po dvoch odohratých zápasoch v skupine A je na postupe Kanada, o druhé miesto bojujú Švajčiarsko a Švédsko, ale stále aj Slovensko, ktoré je zatiaľ posledné s jedným bodom.

V skupine B obhajca titulu USA zdolal Fínsko 4:1 a vedie svoju skupinu. o druhé postupové miesto bojujú Česko a Fínsko so zhodne tromi bodmi a posledné je Nemecko.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky

Skupina A:

Švajčiarsko – Švédsko 7:6 (2:2, 2:3, 3:1)

Góly: 4. Rötheli (Balada, Thürler), 17. S. Weber (Ulrich, Neuenschwander), 22. Gianola, 24. Domenichelli (Fuchs), 43. Neuenschwander, 57. Neff (Domenichelli, Rosa), 60. S. Weber (Ulrich, O'Leary) – 9. Boumedienne (Karlsson), 20. Eklund Aspe (W. Forsberg, Johnsson), 26. Sundberg (Törnqvist, Nyström), 33. Törnqvist (Zetterstedt, Nygren), 36. Karlsson (Eklund Aspe, Johnsson), 56. Sundberg (Eklund Aspe, Sahlman)

Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

CAN Kanada

2

2

0

0

0

13:4

6

2.

CHE Švajčiarsko

2

1

0

0

1

10:13

3

3.

SWE Švédsko

2

0

1

0

1

10:10

2

4.

SVK Slovensko

2

0

0

1

1

4:10

1

Skupina B:

USA – Fínsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Góly: 8. Sung (Prunty, Tang), 47. Sung (DiCunzolo, Prunty), 49. Cullen, 59. Wenkus – 34. Borgström (Pahkamaa, Kylmälä)

Česko - Nemecko 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)

Góly: 6. Hörnig (Byrtus), 8. Mareš (Kučera), 15. Vaníček (Hartl, Kachlíř), 21. Hartl (Mareš, Kachlíř), 23. Polášek (Suchý, Blengino), 35. Vaňha (Kachlíř, Mareš), 45. Němec (Šejc, Hörnig), 53. Hörnig (Gombár, Byrtus) – 37. Schwarz (Ludwig, Kretzschmar), 40. Calce (Schreiber), 47. Ullmann

Tabuľka skupiny B

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA USA

2

2

0

0

0

10:5

6

2.

CZE Česko

2

1

0

0

1

12:9

3

3.

FIN Fínsko

2

1

0

0

1

6:6

3

4.

DEU Nemecko

2

0

0

0

2

5:13

0

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    Hokejisti USA počas MS U18 2026.
    Hokejisti USA počas MS U18 2026.
    Švajčiarsko zdolalo Švédsko v gólovej prestrelke. USA sa priblížili k bránam semifinále
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