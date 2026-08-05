Švajčiarsko zdolalo Švédsko v gólovej prestrelke. USA sa priblížili k bránam semifinále

Kanada zdolala Slovensko 6:1 a Švajčiarsko vyhralo nad Švédskom 7:6 v skupine A Hlinka Gretzky Cupu 2026 hráčov do 18 rokov v Edmontone.
Po dvoch odohratých zápasoch v skupine A je na postupe Kanada, o druhé miesto bojujú Švajčiarsko a Švédsko, ale stále aj Slovensko, ktoré je zatiaľ posledné s jedným bodom.
V skupine B obhajca titulu USA zdolal Fínsko 4:1 a vedie svoju skupinu. o druhé postupové miesto bojujú Česko a Fínsko so zhodne tromi bodmi a posledné je Nemecko.
Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky
Skupina A:
Švajčiarsko – Švédsko 7:6 (2:2, 2:3, 3:1)
Góly: 4. Rötheli (Balada, Thürler), 17. S. Weber (Ulrich, Neuenschwander), 22. Gianola, 24. Domenichelli (Fuchs), 43. Neuenschwander, 57. Neff (Domenichelli, Rosa), 60. S. Weber (Ulrich, O'Leary) – 9. Boumedienne (Karlsson), 20. Eklund Aspe (W. Forsberg, Johnsson), 26. Sundberg (Törnqvist, Nyström), 33. Törnqvist (Zetterstedt, Nygren), 36. Karlsson (Eklund Aspe, Johnsson), 56. Sundberg (Eklund Aspe, Sahlman)
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
2
2
0
0
0
13:4
6
2.
Švajčiarsko
2
1
0
0
1
10:13
3
3.
Švédsko
2
0
1
0
1
10:10
2
4.
Slovensko
2
0
0
1
1
4:10
1
Skupina B:
USA – Fínsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 8. Sung (Prunty, Tang), 47. Sung (DiCunzolo, Prunty), 49. Cullen, 59. Wenkus – 34. Borgström (Pahkamaa, Kylmälä)
Česko - Nemecko 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)
Góly: 6. Hörnig (Byrtus), 8. Mareš (Kučera), 15. Vaníček (Hartl, Kachlíř), 21. Hartl (Mareš, Kachlíř), 23. Polášek (Suchý, Blengino), 35. Vaňha (Kachlíř, Mareš), 45. Němec (Šejc, Hörnig), 53. Hörnig (Gombár, Byrtus) – 37. Schwarz (Ludwig, Kretzschmar), 40. Calce (Schreiber), 47. Ullmann
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
2
2
0
0
0
10:5
6
2.
Česko
2
1
0
0
1
12:9
3
3.
Fínsko
2
1
0
0
1
6:6
3
4.
Nemecko
2
0
0
0
2
5:13
0