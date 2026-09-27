ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FC Tatran Prešov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - FC Tatran Prešov (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
27.09.2026 o 10:30
10. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0)
11' minúta
Prebiehajúci
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Poláček, Fodor.
Prenos
11
Po zblokovanej hlavičke si ho hostia zopakujú.
10
Rohový kop pre Prešov.
9
Ten končí, ale veľmi nepresným pokusom. Nasleduje rozohrávka Tatrana.
8
Pas domácich, ktorý smeroval do vápna, odvrátený na úvodný rohový kop zápasu.
8
Slovan pri lopte.
6
Hostia s loptou na útočnej polovici.
5
Vysoké napádanie Tatrana.
4
Akcia prerušená útočným faulom.
3
Domáci zatiaľ aktívnejší. Kombinujú na polovici súpera.
1
Do prvej šance sa dostal Slovan. Loptu dostal Canolli, ktorého strela, ale neohrozila Štapinského bránu.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Prešova.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava U21: Balog – Jakolić, Diane, Minka, Lembak, Marko, Šalkovič, Gabriš, Murko, Canolli, Kianga
Náhradníci: Naimann – Holocsy, Kozyk, Veselić, Fronko, Řehák, Ukaj, Čilić
Tréner: Erik Grendel
FC TATRAN Prešov: Štapinský – Menich, Suchý, Regáli, Franko, Pobořil, Tecl, Repaský, Leuta, Sabolčík, Gomola
Náhradníci: Kuchynskyi – Terpák, Ukhan, Goncalves, Molnár, Sagna, Hrnčár
Tréner: Roman Pivarník
Rozhodca: Kráľovič – Poláček, Fodor.
ŠK Slovan Bratislava U21: Balog – Jakolić, Diane, Minka, Lembak, Marko, Šalkovič, Gabriš, Murko, Canolli, Kianga
Náhradníci: Naimann – Holocsy, Kozyk, Veselić, Fronko, Řehák, Ukaj, Čilić
Tréner: Erik Grendel
FC TATRAN Prešov: Štapinský – Menich, Suchý, Regáli, Franko, Pobořil, Tecl, Repaský, Leuta, Sabolčík, Gomola
Náhradníci: Kuchynskyi – Terpák, Ukhan, Goncalves, Molnár, Sagna, Hrnčár
Tréner: Roman Pivarník
Rozhodca: Kráľovič – Poláček, Fodor.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola MONACObet ligy medzi ŠK Slovan Bratislava U21 a FC Tatran Prešov.
Béčko Slovana je momentálne na 13. mieste so ziskom 8 bodov. Naposledy prehralo s nováčikom z Galanty 1:2.
Prešov je po desiatich kolách len na 8. mieste a od minuloročného účastníka najvyššej súťaže sa rozhodne čakalo viac. Naposledy Tatran doma podľahol Šamorínu 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred rokom. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešil Prešov.
Béčko Slovana je momentálne na 13. mieste so ziskom 8 bodov. Naposledy prehralo s nováčikom z Galanty 1:2.
Prešov je po desiatich kolách len na 8. mieste a od minuloročného účastníka najvyššej súťaže sa rozhodne čakalo viac. Naposledy Tatran doma podľahol Šamorínu 0:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred rokom. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešil Prešov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
4
1
4
10:12
13
P
V
P
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
2
5
12:14
8
P
V
P
R
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body