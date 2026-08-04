Česko si napravilo chuť po prvej prehre. Nemecku pripravilo poriadny debakel

Českí hokejisti vyhrali v druhom stretnutí Hlinka Gretzky Cupu 2026 hráčov do 18 rokov v Edmontone s Nemeckom 8:3.
Zverenci kouča Jaroslava Nedvěda vyhrávali po 35 minútach už 6:0, súper sa snažil duel zdramatizovať no neúspešne.
Česi si tak napravili chuť po prvom prehratom zápase s USA, v ktorom podľahli zámorskému súperovi 4:6.
Česká osemnástka odohrala v príprave na prestížne podujatie tri zápasy a ani raz neinkasovala. Po dvoch výhrach nad Švajčiarmi deklasovala v generálke Kanadu 6:0.
Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky
Skupina B:
Česko - Nemecko 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)
Góly: 6. Hörnig (Byrtus), 8. Mareš (Kučera), 15. Vaníček (Hartl, Kachlíř), 21. Hartl (Mareš, Kachlíř), 23. Polášek (Suchý, Blengino), 35. Vaňha (Kachlíř, Mareš), 45. Němec (Šejc, Hörnig), 53. Hörnig (Gombár, Byrtus) – 37. Schwarz (Ludwig, Kretzschmar), 40. Calce (Schreiber), 47. Ullmann
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Fínsko
1
1
0
0
0
5:2
3
2.
USA
1
1
0
0
0
6:4
3
3.
Česko
2
1
0
0
1
12:10
3
4.
Nemecko
2
0
0
0
2
2:5
0