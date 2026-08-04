Česko si napravilo chuť po prvej prehre. Nemecku pripravilo poriadny debakel

Českí hokejisti na Hlinka Gretzky Cupe.
Českí hokejisti na Hlinka Gretzky Cupe. (Zdroj: Twitter/czehockey, Autor: Twitter/czehockey)
Sportnet|4. aug 2026 o 23:38
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V Edmontone strelilo svojmu súperovi osem gólov.

Českí hokejisti vyhrali v druhom stretnutí Hlinka Gretzky Cupu 2026 hráčov do 18 rokov v Edmontone s Nemeckom 8:3.

Zverenci kouča Jaroslava Nedvěda vyhrávali po 35 minútach už 6:0, súper sa snažil duel zdramatizovať no neúspešne.

Česi si tak napravili chuť po prvom prehratom zápase s USA, v ktorom podľahli zámorskému súperovi 4:6.

Česká osemnástka odohrala v príprave na prestížne podujatie tri zápasy a ani raz neinkasovala. Po dvoch výhrach nad Švajčiarmi deklasovala v generálke Kanadu 6:0.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - výsledky

Skupina B:

Česko - Nemecko 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)

Góly: 6. Hörnig (Byrtus), 8. Mareš (Kučera), 15. Vaníček (Hartl, Kachlíř), 21. Hartl (Mareš, Kachlíř), 23. Polášek (Suchý, Blengino), 35. Vaňha (Kachlíř, Mareš), 45. Němec (Šejc, Hörnig), 53. Hörnig (Gombár, Byrtus) – 37. Schwarz (Ludwig, Kretzschmar), 40. Calce (Schreiber), 47. Ullmann

Tabuľka skupiny B

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

FIN Fínsko

1

1

0

0

0

5:2

3

2.

USA USA

1

1

0

0

0

6:4

3

3.

CZE Česko

2

1

0

0

1

12:10

3

4.

DEU Nemecko

2

0

0

0

2

2:5

0

Reprezentácie

    Českí hokejisti na Hlinka Gretzky Cupe.
    Českí hokejisti na Hlinka Gretzky Cupe.
    Česko si napravilo chuť po prvej prehre. Nemecku pripravilo poriadny debakel
    ut 23:38
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