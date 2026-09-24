Nemec bude tvárou prestavby, Montreal je o krok pred ostatnými. 32 príbehov o každom tíme NHL

V NHL aktuálne prebieha skrátená príprava na novú sezónu 2026/27. Tréneri hľadajú najlepšie zloženie formácií a hráči sa ich snažia zaujať, aby boli na súpiskách prvých tímov v predvečer úvodného zápasu.
Zopár dní pred ostrým štartom prináša Sportnet 32 príbehov - ku každému tímu NHL jeden -, ktorý vystihuje jeho súčasnú situáciu.
Niekde je to boj o Stanleyho pohár, inde prestavba alebo veľké problémy.
Prostredníctvom 32 krátkych príbehov sa pokúsime ukázať, kde sa jednotlivé kluby pred začiatkom sezóny nachádzajú a čo od nich možno v nasledujúcej sezóne očakávať. (Tímy sme zoradili podľa abecedného poradia.)
Anaheim Ducks: 67 bodov za 18 miliónov je málo
Leo Carlsson v lete podpísal offer sheet Philadelphie na päť rokov s priemerným platom 18 miliónov dolárov. Anaheim ale ponuku dorovnal a udržal si svojho centra.
V novej sezóne tak bude Carlsson najlepšie plateným hráčom NHL. Vedenie Ducks od neho bude očakávať, že sa medzi najlepších hráčov ligy zaradí nielen platom, ale aj výkonmi.
V minulej sezóne nazbieral v 70 zápasoch 67 bodov za 29 gólov a 38 asistencií. Pri plate 18 miliónov dolárov ročne bude Anaheim čakať výraznejší posun. V prepočte by tak získaval takmer 269-tisíc dolárov za jeden bod, čo je mimoriadne vysoká suma.
Boston Bruins: Kto bude kapitán?
Boston odohral celú minulú sezónu bez kapitána. Ročník predtým viedol tím Brad Marchand, no v marci 2025 bol vymenený na Floridu.
Medzi najväčších kandidátov, ktorí by mohli viesť tradičný tím s céčkom na hrudi sú americký obranca Charlie McAvoy a český útočník David Pastrňák. Obaja zažili v kabíne Zdena Cháru, ktorý spolu s Patriceom Bergeronom roky tvoril kultúru Bruins. Kto nakoniec dostane významnú úlohu?
Možno to už vieme. Futbalový klub Tottenham Hotspur totiž pri nedávnej návšteve svojho futbalistu Xaviho Simonsa v Bostone označil Pastrňáka na sociálnych sieťach za kapitána Bruins. Príspevok neskôr zmazal, takže nie je jasné, či išlo o chybu, alebo o predčasné prezradenie pripravovaného rozhodnutia.
Buffalo Sabres: Začiatok novej éry
Buffalo sa v minulej sezóne po 15 rokoch vrátilo do play-off a ukázalo, že jeho postup nebol náhodný. Mladé jadro Sabres už dokáže držať krok s najlepšími tímami Východnej konferencie a klub sa dostal až do siedmeho zápasu druhého kola.
Hoci v lete prišiel o dôležitých hráčov vrátane Alexa Tucha a Bowena Byrama, Buffalo už nepôsobí ako tím, ktorý iba čaká na ďalší krok. V najbližších rokoch by malo mať istú miestenku v play-off.
Calgary Flames: Už žiadne polovičné riešenia, toto je prestavba
Kadri, Andersson, Weegar či Coleman sú preč a Calgary definitívne otvorilo priestor mladšiemu jadru. Zayne Parekh, Dustin Wolf, ale aj Šimon Nemec budú tvárami novej éry Flames.
Slovenských fanúšikov môže tešiť, že súčasťou prestavby budú okrem Nemca aj útočníci Samuel Honzek a Martin Pospíšil. Len musia zostať zdravotne v poriadku.
Cieľom Flames bude pripraviť mužstvo na to, aby sa v novej aréne, ktorá bude hotová v roku 2027, hralo pravidelne aj play-off.
Carolina Hurricanes: Odchod brankárskej stálice
Brankár Frederik Andersen patril medzi hlavných strojcov úspechu na ceste Caroliny za Stanleyho pohárom. V play-off odchytal prvých 16 zápasov, z ktorých Hurricanes vyhrali trinásť, a mal priemer 1,89 inkasovaného gólu na zápas.
V lete však odišiel do Edmontonu a Carolina bude odkázaná na dvojicu Brandon Bussi – Pjotr Kočetkov. Bussi síce výborne zvládol záver finálovej série proti Vegas, no za sebou má iba jednu kompletnú sezónu v NHL. Kočetkovova minulá sezóna skončila pre zranenie už v decembri.
Otázkou preto bude, či dokážu byť obaja spoľahliví počas celej základnej časti a najmä v play-off.
Na druhej strane, bola to jediná väčšia zmena v Caroline. Okrem toho neurobili nič zásadné a víťazný káder si dokázali udržať viac-menej pokope.
Chicago Blackhawks: Kane prišiel na pomoc
Patrick Kane sa po troch sezónach vracia do Chicaga, kde prežil najúspešnejšie obdobie kariéry a získal tri Stanleyho poháre. Tentoraz však prichádza do úplne iného tímu.
Jeho úlohou bude pomôcť najmä Connorovi Bedardovi, ktorý sa stal novým kapitánom Blackhawks. Kane pozná tlak spojený s pozíciou najväčšej hviezdy Chicaga aj cestu k úspechu v NHL a pre Bedarda môže byť dôležitým mentorom.
Blackhawks veria, že skúsenosti klubovej legendy pomôžu mladému jadru urobiť ďalší krok.
Colorado Avalanche: Makar je životne dôležitý obranca
Colorado predĺžilo zmluvu s Caleom Makarom o ďalších osem rokov za 163,2 milióna dolárov. Od sezóny 2027/28 bude zarábať v priemere 20,4 milióna ročne, čo z neho spraví najlepšie plateného hráča v histórii NHL.
Minulé play-off zároveň ukázalo, prečo je pre Avalanche taký dôležitý. Colorado vyhralo Prezidentovu trofej, v prvom kole zmietlo Los Angeles a v druhom vyradilo Minnesotu 4:1 na zápasy, no vo finále Západnej konferencie prehralo s Vegas 0:4.
Makar pre zranenie vynechal prvé dva zápasy série a do zostavy sa vrátil až za stavu 0:2. Hoci nastúpil aj v treťom a štvrtom dueli, nebol zdravotne v poriadku. Avalanche bez neho pôsobili výrazne slabšie a potvrdilo sa, že ich hra stojí na Makarovi viac, než sa môže na prvý pohľad zdať.
Nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o najlepšom obrancovi NHL. Colorado mu rekordnou zmluvou dalo najavo, že na ňom chce stavať aj ďalšiu éru mužstva.
Columbus Blue Jackets: „Idzem nejdzem?“
Columbus je destinácia, ktorá hráčom NHL nevonia. Blue Jackets nikdy nevyhrali Stanley Cup. Počas svojej 26-ročnej histórie iba šesťkrát postúpili do play-off a len raz do druhého kola.
Vedenie klubu má problém prilákať hviezdy. Tá najväčšia v ich kádri je obranca Zach Werenski, ktorý mužstvu naznačil, že po skončení svojej zmluvy s klubom ďalšiu nepodpíše. Columbus sa ho s týmto vedomím pokúsil vymeniť a dohodol sa s Dallasom, Werenski však trejd neodobril. Asi si sám zrazu uvedomil realitu toho, čo všetko by to obsahovalo.
Nakoniec zmenil svoj pohľad aj rétoriku a teraz tvrdí, že chce hrať za Columbus, dostať ho do play-off a bojovať o Stanley Cup.
V Ohiu nesrší spokojnosťou ani ruský útočník Kirill Marčenko. Na otázku, či chce byť v Columbuse, odpovedal diplomaticky: „Chcem hrať hokej, to je všetko, čo môžem povedať.“
Dallas Stars: Posledný pokus
Dallas má jednu z posledných šancí, ako so súčasným jadrom zaútočiť na Stanleyho pohár. Dlhodobo patria medzi favoritov, no ich kľúčoví veteráni starnú – Jamie Benn má 37 rokov, Matt Duchene 35 a Tyler Seguin 34.
Mladšie jadro okolo Jasona Robertsona, Roopeho Hintza, Wyatta Johnstona či Mira Heiskanena dáva Dallasu perspektívu aj do ďalších rokov, no súčasné okno na titul sa čoskoro začne zatvárať.
Stars sa v predchádzajúcich rokoch dvakrát za sebou dostali do finále Západnej konferencie, no minulú sezónu vypadli už v prvom kole s Minnesotou. Vedenie verí, že tento tím ešte môže vyhrať Stanleyho pohár. Čakať však už nie je na čo.
Detroit Red Wings: Larkin chce odísť
Dylan Larkin po minulej sezóne požiadal vedenie Detroitu o výmenu a predložil mu aj krátky zoznam klubov, do ktorých by bol ochotný odísť. V lete následne Steve Yzerman skončil vo funkcii generálneho manažéra a Red Wings vstúpili do kempu bez nového šéfa.
Larkin síce na kemp prišiel, ale po šiestich sezónach už nie je kapitánom. O svoju požiadavku na výmenu neprestal stáť a jeho ďalšia budúcnosť v Detroite zostáva otvorená.
Red Wings nehrali desať rokov v play-off, nemajú stáleho generálneho manažéra a teraz ani kapitána. Situácia s Larkinom je presne taká, ako nálada v celom klube. Mizerná.
Edmonton Oilers: Babcock je späť
Edmonton si zrejme povedal, že keď to nejde po dobrom, skúsi to po zlom. Mike Babcock je známy ako mimoriadne náročný tréner, ktorý vyžaduje disciplínu, detail a absolútnu zodpovednosť hráčov.
Oilers ho angažovali s jediným cieľom – dostať tím okolo Connora McDavida a Leona Draisaitla konečne k Stanleyho poháru.
Hoci má Babcock za sebou titul s Detroitom aj olympijské zlato s Kanadou, jeho posledné pôsobenia v NHL sprevádzali kontroverzie a kritika spôsobu, akým pracoval s hráčmi. Edmonton verí, že práve jeho tvrdší štýl a skúsenosti z veľkých zápasov môžu byť tým, čo tímu v rozhodujúcich chvíľach doteraz chýbalo.
Florida Panthers: Bratři v triku
Matthew a Brady Tkachukovci budú prvýkrát spoluhráčmi aj v NHL. Florida získala mladšieho z bratov z Ottawy a spojila dvojicu, ktorá získala zlato na ZOH 2026.
Panthers dobre vedia, čo dokáže Matthew priniesť. Od jeho príchodu v roku 2022 sa Florida trikrát za sebou dostala do finále Stanleyho pohára a dvakrát ho získala. Teraz k nemu pribudne Brady, ktorý prináša podobnú fyzickosť, emóciu a schopnosť strhnúť spoluhráčov.
Generálny manažér Bill Zito už videl, ako bratia fungujú v reprezentácii. Verí, že ich vzájomná energia a súťaživosť môžu Floridu ešte posunúť. Panthers tak získali nielen ďalšieho elitného útočníka, ale aj dvojicu, ktorá môže výrazne ovplyvniť charakter celého mužstva.
Los Angeles Kings: Kto nahradí Kopitara?
Anže Kopitar po 20 sezónach v NHL ukončil kariéru. Celú ju strávil v drese Los Angeles, kde získal dva Stanleyho poháre a stal sa historicky najproduktívnejším hráčom klubu.
Jeho nástupcom na poste prvého centra by mal byť Quinton Byfield. Dvadsaťtriročný útočník sa od Kopitara niekoľko rokov učil a už v závere minulej sezóny dostával náročné defenzívne úlohy. Teraz by mal nastupovať v prvom útoku s Artemim Panarinom a Adrianom Kempem.
Kings tak vstupujú do novej éry. Kapitánske „céčko“ po Kopitarovi prevzal Drew Doughty, no najväčšia zodpovednosť v strede útoku bude na Byfieldovi.
Minnesota Wild: Čo bude s Quinnom Hughesom?
Cale Makar podpísal najštedrejší kontrakt v histórii NHL. Nasledovať a možno aj predbehnúť by ho mal Quinn Hughes.
Hviezdny obranca vo farbách Minnesoty má pred sebou posledný rok zmluvy za veľmi výhodné peniaze. K podpisu nového kontraktu sa však neponáhľa. Sám povedal, že potrebuje čas.
Fanúšikovia Wild sú však v napätí. Každému je jasné, že hlavou mu musí bežať aj možnosť zahrať si v jednom drese so svojimi bratmi Jackom a Lukeom, ktorí hrajú za New Jersey.
Montreal Canadiens: O krok pred ostatnými
Montreal počas leta urobil minimum zmien a do útoku výraznejšie zasiahol iba príchodom Chrisa Kreidera. Oveľa dôležitejšie však bolo, že si dlhodobo poistil Ivana Demidova.
Ruský útočník podpísal zmluvu na osem rokov s priemerným platom pod desať miliónov dolárov. Canadiens tak majú na dlhé obdobie výhodne podpísané prakticky celé mladé jadro – Demidova, Juraja Slafkovského, Lanea Hutsona, Nicka Suzukiho, Colea Caufielda aj Kaidena Guhleho.
Práve tieto kontrakty dávajú Montrealu šancu zostať konkurencieschopný nie jednu sezónu, ale niekoľko rokov po sebe. Vedenie pritom stále nemusí riešiť okamžité rozbíjanie jadra pre platový strop.
Nashville Predators: Vek je problém
Aj keď vekový priemer Nashvillu nie je v NHL zďaleka najvyšší (28,04 roka), alarmujúcim je vek lídrov mužstva.
Brankárska jednotka, prvý obranný pár aj prvá útočná formácia majú jedno spoločné – všetci hráči v nich majú nad 30 rokov.
Brankár Saros 31, kapitán Josi 36, obranca Skjei 32, útočníci Stamkos 36, O'Reilly a Marchessault 35. Vynechali sme ešte najproduktívnejšieho hráča mužstva z minulej sezóny, Filipa Forsberga. Ten má 32.
Najproduktívnejším hráčom mužstva do 30 rokov bol v minulej sezóne Luke Evangelista, ktorého vymenili do New Jersey. Predators rastú aj mladí hráči, ale lídrami sú stále veteráni.
New Jersey Devils: Nový šéf
New Jersey po nevydarenej sezóne vymenilo generálneho manažéra. Toma Fitzgeralda nahradil Sunny Mehta, ktorý predtým pôsobil vo vedení Floridy a bol pri jej dvoch Stanleyho pohároch.
Jeho úloha je jasná – dostať stále veľmi silný káder späť na popredné priečky Metropolitnej divízie. A časom možno ešte ďalej. Mehta pred sezónou totiž otvorene povedal, že spokojný nebude, kým New Jersey nezíska Stanleyho pohár.
New York Islanders: Schaefer bol skvelý ťah
Matthew Schaefer bol jednotkou draftu 2025 a už počas prvej sezóny v NHL ukázal, že Islanders s ním vyhrali. Ako 18-ročný obranca nazbieral v 82 zápasoch 59 bodov za 23 gólov a 36 asistencií, vytvoril viacero ligových rekordov a jednomyseľne získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika súťaže.
Jeho vplyv však nebol iba v produktivite. V priemere odohral 24:41 minúty na zápas, najviac zo všetkých nováčikov, a okamžite sa stal kľúčovým hráčom obrany aj presiloviek. Spoluhráči po sezóne hovorili, že zmenil smerovanie celej organizácie.
Zdá sa, že Islanders našli konečne elitného hráča, akého dlho hľadali.
New York Rangers: Začnite s prestavbou
Rangers skončili v minulej sezóne poslední vo Východnej konferencii a druhý rok za sebou nepostúpili do play-off.
Napriek tomu sa zatiaľ nepustili do úplnej prestavby, ale iba do ďalšej úpravy kádra okolo zostávajúceho jadra.
Prišli Pavel Dorofejev, Sean Durzi či Marcus Pettersson, no Šesťorkin, Fox, Zibanejad alebo Miller zostávajú. Rangers veria, že sa môžu rýchlo vrátiť medzi najlepších, lenže po dvoch nevydarených sezónach už vzniká otázka, či by namiesto ďalšej „prerábky" nepotrebovali oveľa hlbšiu rekonštrukciu.
Ottawa Senators: Tkachuk uvoľní priestor
Kapitán Brady Tkachuk je už v Ottawe minulosťou. Sám požiadal o výmenu a dočkal sa jej. Klub zisk z jeho výmeny využil na to, aby priviedol Williama Eklunda, mladého šikovného krídelníka.
Do kádra prinesie iný, možno viac technický štýl ako Tkachuk a herne by si mohol rozumieť s Nemcom Timom Stützlem.
Novým kapitánom zrejme nebude útočník. Hovorí sa skôr o jednom z dvojice obrancov Chabot – Sanderson.
Philadelphia Flyers: Hviezda stále chýba
Philadelphii v lete nevyšiel offer-sheet na Lea Carlssona. Agresívny ťah ukazoval na to, že Flyers potrebujú hviezdnu tvár do svojej ofenzívy a niekoho, kto to zlomí na dobrú stranu.
Philadelphia síce postúpila do play-off, ale káder má ešte veľa dier. Manažér Daniel Brière chcel príchodom Carlssona spraviť jednu veľkú záplatu.
Nevyšlo. Fanúšikovia „letcov“ tak budú musieť budúcnosť hľadať vo vlastných radoch. Adeptmi na prelomové sezóny sú nováčik Porter Martone aj Rus Matvej Mičkov.
Pittsburgh Penguins: Posledný tanec
Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang spolu vstupujú už do 21. sezóny v Pittsburghu. Za dve desaťročia získali tri Stanleyho poháre a vytvorili jednu z najúspešnejších trojíc modernej NHL.
Je však možné, že sledujeme jednu z ich posledných spoločných sezón. Malkin má 40 rokov a v máji podpísal iba jednoročnú zmluvu, po sezóne môžu byť voľnými hráčmi aj Crosby a Letang.
Aj keď ide o tri klubové legendy, reálny boj o Stanleyho pohár je skôr zbožným prianím. Pittsburgh už nepatrí medzi absolútnu špičku ligy.
San Jose Sharks: Celebrini je už hviezda
Macklin Celebrini už nemusí dokazovať, že patrí medzi najväčšie talenty NHL. V minulej sezóne nazbieral 115 bodov za 45 gólov a 70 asistencií, vytvoril nový klubový rekord Sharks a v produktivite celej ligy skončil štvrtý.
Výborný rok potvrdil aj v reprezentácii. Na olympiáde bol s piatimi gólmi najlepším strelcom turnaja, na majstrovstvách sveta bol kapitánom Kanady, hoci na turnaji hral aj Sidney Crosby.
Teraz je rad na ostatných. Ako rýchlo sa San Jose zaradí medzi elitné tímy NHL, bude závisieť najmä od toho, ako rýchlo sa k Celebrinimu pridá zvyšok mladého jadra.
Seattle Kraken: Tím, ktorý nezaujal
Seattle je zatiaľ posledný tím, ktorý vstúpil do NHL cez expanzný draft. Po úspechu Vegas sú však len tieňom toho, čo v profilige ukazujú Golden Knights.
Krakeni si ani po piatich rokoch v NHL nevedia nájsť jasnú identitu, udržať hráčov a budovať konkurencieschopný tím.
Mužstvo sa nachádza vo vákuu. Nie je v prestavbe, ale ani v bojoch o Stanley Cup. V blížiacej sa sezóne mu zrejme opäť budú patriť nižšie priečky a možno najväčším darom pre klub by bola vysoká draftová voľba.
St. Louis Blues: Majú na to?
St. Louis je mužstvom, ktoré buduje mladý tím. V lete priviedlo McTavisha a McMichaela a aj mnohí ďalší lídri na ľade sú stále mladí - Neighbours, Broberg, Holloway, Snuggerud a snáď sa k ním herne pridá aj Dvorský.
V Missouri budujú tím, ktorý môže pútať pozornosť. Navyše ho povedie nový kapitán, Robert Thomas. Majú už na to, aby bojovali o vyššie priečky?
Tampa Bay Lightning: Kučerov s vysokým IQ
Internetom počas minulého týždňa kolovalo video, v ktorom Nikita Kučerov kritizoval úroveň súčasného hokeja. "Je síce rýchlejší, ale hlúpy," povedal o stave tohto športu.
Mladí hráči podľa neho majú nízke hokejové IQ. Ak to mohol niekto povedať, bol to práve tento ruský krídelník, ktorý dlhodobo patrí medzi hráčov s najvyšším hokejovým myslením.
Odráža sa to aj na jeho produktivite. V posledných šiestich sezónach, v ktorých odohral aspoň 75 zápasov, nazbieral vždy minimálne sto bodov.
V posledných štyroch sezónach bol v bodovaní NHL na druhom, prvom, prvom a štvrtom mieste.
Toronto Maple Leafs: Šťastie v nešťastí
Pre Toronto bola sezóna 2025/26 prvou bez play-off od ročníka 2015/16. Keď vtedy nepostúpili, v NHL boli najhorším tímom a prvú voľbu na drafte využili na zisk Austona Matthewsa.
Teraz mali veľké šťastie. Draftová lotéria im aj po desiatich rokoch prisúdila prvý výber. Ak by ich voľba nebola v prvej päťke, prišli by o ňu, keďže ju v minulosti vymenili do Bostonu. Vďaka podmienkam dohody si ju však nakoniec zachovali a draftovali Gavina McKennu.
S mladíkom budú chcieť spraviť rýchly reštart a vrátiť sa naspäť do play-off. Jadro mužstva majú stále kvalitné.
Utah Mammoth: Na Arizonu zabudnite
Utahu stačili dva roky, aby sa po presťahovaní z Arizony etabloval ako konkurencieschopný tím NHL. V prvej sezóne mu play-off ušlo o sedem bodov, v druhej už Mammoth postúpili a v prvom kole potrápili Vegas v šiestich zápasoch.
V lete navyše k mladému jadru pribudli skúsení Vincent Trocheck a Anders Lee. Utah tak vstupuje do sezóny ako tím, od ktorého sa minimálne play-off očakáva.
Pri tomto všetkom môžete na Arizonu zabudnúť. Snáď to tak urobil už aj Gary Bettman.
Vancouver Canucks: Favorit na draftovú jednotku
Vancouver si počas svojej klubovej histórie štyrikrát vyberal celkovú dvojku draftu a päťkrát celkovú trojku. Nikdy však nevolil ako úplne prvý.
Teraz môže byť ich najväčšia šanca. Canucks majú slabý káder a aj magazín The Athletic ich predikuje na posledné miesto v celej NHL so ziskom približne 69 bodov, čo je o tri menej ako druhý najhorší tím.
Stačiť to však nemusí. Dno dosiahli aj v minulej sezóne so ziskom 58 bodov, ale v draftovej lotérii sa "prepadli" najhlbšie, ako to bolo možné - na tretie miesto. Vybrali si z neho Caleba Malhotru, syna hlavného trénera mužstva.
Vegas Golden Knights: Doviedol si nás do finále, choď preč
Vegas sa po sezóne rozhodli pre netradičný ťah. Mužstvo, ktoré malo v základnej časti viac prehier ako výhier, sa v play-off prebojovalo až do finále Stanley Cupu a na ceste zdemolovalo aj dominantné Colorado.
Golden Knights však napriek tomu nepredĺžili spoluprácu s jedným z hlavných strojcov úspechu - trénerom Johnom Tortorellom. Ten sa k tímu pridal na konci marca, keď sa potácali na hranici postupu, a do tímu vniesol víťaznú vlnu.
Na to, aby si vybojoval trvalé miesto na lavičke mužstva z mesta hriechu to však nestačilo.
Washington Capitals: Ovečkin je Rus a podľa toho sa aj správa
Vo Washingtone sa už roky točí všetko okolo Alexandra Ovečkina. Kapitán Capitals je najlepším strelcom v histórii NHL, no zároveň aj podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý štyri roky vedie vojnu na Ukrajine a s ktorým má Ovečkin stále profilovú fotku na Instagrame.
Rozruch okolo neho vznikol aj pred novou sezónou. Ovečkin sa objavil v predvolebnej kampani vládnej strany Jednotné Rusko pred parlamentnými voľbami.
„Som Rus a podporujem svoju krajinu,“ odpovedal v zámorí a dodal: „Som za mier a lásku.“ Už na začiatku invázie v roku 2022 pritom o Putinovi povedal: „Je to môj prezident, ale ja sa do politiky nepletiem.“
Winnipeg Jets:
Kevin Connor tu nie je
Americký brankár Connor Hellebuyck už počas leta požiadal Winnipeg o výmenu a koncom augusta svoju žiadosť zverejnil.
Keď potom v septembri nenastúpil na začiatok tréningového kempu, Jets ho suspendovali. Počas suspendácie nedostáva plat a jeho zmluva sa nezapočítava do platového stropu.
Winnipeg ho však nechce vymeniť za každú cenu. Generálny manažér Kevin Cheveldayoff čaká na ponuku, ktorá bude zodpovedať hodnote trojnásobného držiteľa Vezina Trophy, bývalého víťaza Hart Trophy a olympijského víťaza. Dovtedy zostane Hellebuyck mimo tímu.