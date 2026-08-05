Slovensko našlo proti Švajčiarom superhrdinu. Štyrmi gólmi a šiestimi bodmi udržal šancu na postup

Hlinka Gretzky Cup 2026 - skupina A
Slovensko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Góly: 14. Selič, 29. Selič (Hoďovský, Lazovský), 39. Válek (Selič, Botka), 41. Kalousek (Válek, Selič), 57. Selič (Vaško), 60. Selič – 11. Thürler (Rosa, S. Weber), 29. Ulrich (Neuenschwander)
SR: Husár - Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Čongrády, Klačanský, Škripec - Ozogány, Válek, Selič - Lazovský, Rychlík, Kalousek - Halaš, Melicherik, Domonkos - Suja, Matula, Šimončič - Pisarčík
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup a živia nádej na postup do semifinále.
- ONLINE: Slovensko U18 - Švajčiarsko U18, Hlinka Gretzky Cup 2026 (skupina A)
- Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Slovensko na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2026
V stredajšom zápase v Edmontone zdolali Švajčiarsko 6:2. Hrdinom duelu bol Tomáš Selič, ktorý strelil štyri góly a na ďalšie dva prihral.
V 14. minút odpovedal na úvodný gól Thurlera a v 29. minúte poslal Slovákov do vedenia. Švajčiari dokázali odpovedať už po 17 sekundách, no ich súperi rozhodli na prelome druhej a tretej tretiny.
Minútu a 20 sekúnd pred prestávkou ich poslal späť do vedenia Válek a 49 sekúnd po nej upravil na 4:2 Kalousek.
Švajčiari už odpoveď nenašli a v závere upravil dvakrát do prázdnej bránky opäť Selič.
Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach nastúpia o 5. miesto. Tímy na posledných 4. priečkach budú hrať o konečné 7. miesto.
Slovensko má v tabuľke štyri body a na to, aby postúpilo do semifinále, potrebuje hocijaké víťazstvo Kanady so Švédskom.
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
2
2
0
0
0
13:4
6
2
Slovensko
3
1
0
1
1
10:12
4
3.
Švajčiarsko
3
1
0
0
1
12:19
3
4.
Švédsko
2
0
1
0
1
10:10
2