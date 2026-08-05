Slovensko našlo proti Švajčiarom superhrdinu. Štyrmi gólmi a šiestimi bodmi udržal šancu na postup

Radosť hráčov Slovenska do 18 rokov.
Radosť hráčov Slovenska do 18 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. aug 2026 o 23:45
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Na postup potrebuje Slovensko hocijaké víťazstvo Kanady.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - skupina A

Slovensko - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Góly: 14. Selič, 29. Selič (Hoďovský, Lazovský), 39. Válek (Selič, Botka), 41. Kalousek (Válek, Selič), 57. Selič (Vaško), 60. Selič – 11. Thürler (Rosa, S. Weber), 29. Ulrich (Neuenschwander)

SR: Husár - Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Čongrády, Klačanský, Škripec - Ozogány, Válek, Selič - Lazovský, Rychlík, Kalousek - Halaš, Melicherik, Domonkos - Suja, Matula, Šimončič - Pisarčík

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup a živia nádej na postup do semifinále.

V stredajšom zápase v Edmontone zdolali Švajčiarsko 6:2. Hrdinom duelu bol Tomáš Selič, ktorý strelil štyri góly a na ďalšie dva prihral.

V 14. minút odpovedal na úvodný gól Thurlera a v 29. minúte poslal Slovákov do vedenia. Švajčiari dokázali odpovedať už po 17 sekundách, no ich súperi rozhodli na prelome druhej a tretej tretiny.

Minútu a 20 sekúnd pred prestávkou ich poslal späť do vedenia Válek a 49 sekúnd po nej upravil na 4:2 Kalousek.

Švajčiari už odpoveď nenašli a v závere upravil dvakrát do prázdnej bránky opäť Selič.

Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach nastúpia o 5. miesto. Tímy na posledných 4. priečkach budú hrať o konečné 7. miesto.

Slovensko má v tabuľke štyri body a na to, aby postúpilo do semifinále, potrebuje hocijaké víťazstvo Kanady so Švédskom.

Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

CAN Kanada

2

2

0

0

0

13:4

6

2

SVK Slovensko

3

1

0

1

1

10:12

4

3.

CHE Švajčiarsko

3

1

0

0

1

12:19

3

4.

SWE Švédsko

2

0

1

0

1

10:10

2

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    Radosť hráčov Slovenska do 18 rokov.
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    Slovensko našlo proti Švajčiarom superhrdinu. Štyrmi gólmi a šiestimi bodmi udržal šancu na postup
    st 23:45
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    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovensko našlo proti Švajčiarom superhrdinu. Štyrmi gólmi a šiestimi bodmi udržal šancu na postup