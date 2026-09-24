Svet ohúril štvoritým skokom, Bruce Springsteen znamenal slobodu. Sabovčík bude v Sieni slávy

Je dvojnásobný majster Európy, získal bronz na zimných olympijských hrách v roku 1984 v Sarajeve.
Prvý v histórii krasokorčuľovania skočil na súťaži štvoritý skok a hoci oficiálne mu tento primát napokon nepriznali, krasokorčuliarska obec o ňom nepochybuje.
Amatérsku kariéru musel priskoro ukončiť pre zranenie, keď sa však zotavil, žal úspechy na profesionálnych pretekoch. Jazdil v tričku a rifliach na rockové skladby, ohuroval aj saltom. V zámorí dostal prezývku Jumping Joe.
Osemnásť rokov po zisku bronzovej medaily sa znovu predstavil na olympijskom ľade – na otváracom ceremoniáli na ZOH 2002 v Salt Lake City stvárnil oheň. Typickú blonďavú hrivu si vtedy prefarbil na žiarivo červenú.
Jozef Sabovčík bude v sobotu uvedený do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Slávnostný akt sa uskutoční v rámci Memoriálu Ondreja Nepelu o 16.15 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Na ľad ho priviedla babička
Sabovčík pochádza z umeleckej rodiny. Jeho rodičia pracovali vo viedenskom balete, otec ako choreograf, mama ako primabalerína. Cez týždeň boli často preč, malý Jozef teda väčšinou trávil čas s babičkou.
Jej byt bol päť minút chôdze od zimného štadióna. Práve ona ho prvý raz zobrala na ľad. „Vraj ma potom nevedela dostať dole. Mala veľmi rada korčuľovanie a videla, že aj mňa to baví,“ spomínal Sabovčík.
Jeho prvou trénerkou bola pani Andrelová, neskôr sa ho ujala Ľudmila Lojkovičová.
Napokon ho pridelili k Agnese Búřilovej, z tej zmeny však najprv nebol nadšený ani jeden z nich.
„Nebolo to príjemné ani pre neho, ani pre mňa. On mal staršiu pani trénerku a medzi nami nebol až taký vekový rozdiel. Zo začiatku sme si veľmi ťažko zvykali, no potom bola tá práca z roka na rok lepšia a ku koncu už bola veľmi zábavná a krásna,“ vravela v rozhovore pre Sportnet Agnesa Búřilová, ktorá už je tiež v Sieni slávy.
Čo sa vyzúvaš, si tretí!
Prvý cenný kov z veľkého šampionátu získal Sabovčík v roku 1983, keď bol druhý na majstrovstvách Európy.
Pred ZOH v Sarajeve patril k širšiemu okruhu favoritov, ale mal vážne problémy s kolenom. Pravidelne mu z neho vyťahovali vodu.
V dejisku olympiády nemohol poriadne trénovať, len poklusával okolo štadióna. Jeho súperi sa nestačili čudovať, mysleli si, že sú to nové tréningové metódy.
VIDEO: Jozef Sabovčík bol hosťom podcastu Nostalgia
„Dúfal som, že skončím tretí v povinných cvikoch, lebo na majstrovstvách sveta či Európy sa za to dávala malá medaila. Skončil som štvrtý. Hovoril som si, to je taká škoda, mohol som mať aspoň malú medailu z olympiády. Niekto mi však hovoril: Tu sa malá medaila nedáva, tu musíš vyhrať normálnu veľkú,“ spomínal.
Zajazdil výbornú voľnú jazdu, ale na medailu stále nemyslel. „Išiel som do šatne. Vtedy ešte neboli také počítače, že by hneď vyskočili výsledky, všetko sa muselo spočítať. Už som sa vyzúval, bol som spokojný s jazdou, a zrazu všetci začali za mnou utekať: Čo sa vyzúvaš, si tretí!“
Na stupňoch víťazov stál so svojimi dobrými kamarátmi: Američan Scott Hamilton získal zlato, Kanaďan Brian Orser striebro.
Dodnes si každý rok napíšu 16. februára, na olympijské výročie.
Po štvoráku ostal stáť
O rok neskôr, v roku 1985, sa stal Jozef Sabovčík majstrom Európy. Šampionát sa konal v Göteborgu, kde už pred piatimi rokmi súťažil. Vtedy zvíťazil Robin Cousins, ktorý bol pre Sabovčíka idol.
„Pre mňa bolo veľkou cťou, že o päť rokov neskôr som stál presne na tom istom pódiu ako on. V tej istej budove, na tých istých stupienkoch. Bolo to pre mňa veľmi významné,“ vyhlásil.
O rok neskôr svoj európsky titul obhájil a postaral sa o historický okamih. Vo voľnej jazde skočil štvoritý tulup, vôbec prvý štvoritý skok v súťaži v dejinách krasokorčuľovania.
Na tréningoch ho skúšal už dlhšie, ale skôr zo zábavy, pre seba. Pred voľnou jazdou na ME v Kodani však mal jasný plán.
„S pani Búřilovou sme mali dohodu, že keď na začiatku jazdy skočím trojitý axel a trojitý flip, tak idem na štvorák. Prvé dva skoky mi vyšli, tak som išiel na štvoritý tulup. Ustál som ho a potom som zabudol všetko,“ spomínal Sabovčík.
Po úspešnom skoku ostal stáť na ľade s rozovretými rukami. „Bože môj, len jazdi!“ pomyslela si trénerka pri mantineli.
„Zabudol som celú jazdu. Nevedel som, čo mám robiť. Až potom ku koncu som sa trošičku začal chytať,“ priznal Sabovčík.
VIDEO: Voľná jazda Jozefa Sabovčíka z ME 1986
Napriek tomuto zaváhaniu titul obhájil. Za techniku dostal dokonca jednu perfektnú šestku.
Bezprostredne po pretekoch jeho štvoritý skok uznala aj Medzinárodná korčuliarska únia. Po niekoľkých dňoch sa však rozhodli, že nebol čistý.
Sabovčík sa pri dopade dotkol ľadu aj druhou nohou. „Po tej správe sme boli trochu v rozpakoch. Možno trochu štrajchol, ale až po dopade,“ podčiarkla trénerka Búřilová.
Tri operácie kolena
Sabovčík si z rozhodnutia ISU nerobil ťažkú hlavu. „Mal som dvadsaťdva rokov a nebral som to vážne. Vedel som, že ho viem skákať, a hovoril som si, že ho skočím na ďalších pretekoch,“ vysvetľoval.
Po ME 1986 sa však už zúčastnil iba na jedných amatérskych pretekoch. Na majstrovstvách sveta bol po krátkom programe priebežne druhý.
Na tréningu pred voľnou jazdou mu však definitívne vypovedalo službu koleno. Voľnú jazdu ledva dokončil a nakoniec obsadil šieste miesto. Aj z toho mal pocit, že mu ho dali len z ľútosti.
Absolvoval tri operácie kolena a rok a pol vôbec nemohol ísť na ľad.
Lekári mu jasne povedali, že unáhlený návrat môže vyústiť do ďalšieho zranenia, po ktorom by už nikdy nemohol korčuľovať.
A Sabovčík korčuľovať ešte chcel. Vedel, že s amatérskou kariérou je koniec, ale aj to, že medzi profesionálmi si môže predĺžiť kariéru.
Napokon vystupoval ešte aj po päťdesiatke.
Sloboda medzi profíkmi
V socialistickom Československu a v stále dosť konzervatívnom amatérskom krasokorčuľovaní mal pri výbere hudby a kostýmov obmedzené možnosti.
Chcel nosiť dlhé vlasy, ale to bolo v tom čase nepredstaviteľné. Jeho trénerka Agnesa Búřilová raz dostala pokutu, lebo Sabovčík nebol podľa papalášov ostrihaný dostatočne nakrátko.
Keď po skončení aktívnej kariéry legálne odišiel do zámoria, zrazu mohol mať účes, aký len chcel.
Vždy bol veľkým milovníkom hudby. Najnovšie platne mu najprv nosili rodičia z Viedne, potom si ich kupoval na zahraničných cestách sám.
V Kanade istý čas pracoval aj v predajni s hudobninami.
Postupne objavoval svoj štýl na ľade, jazdil na rockovú hudbu, napríklad na skladby Brucea Springsteena.
„To bola sloboda. Mohol som si vyberať, čo som chcel. Potom naozaj môžete ukázať, kto ste na ľade,“ zdôraznil.
Medzi profesionálmi mal vyše sto rôznych programov. Aj na pretekoch profesionálov skákal štvorité skoky. Na tréningu skočil aj štvoritý salchow, v 37 rokoch dokonca aj štvoritý lutz.
Salto ho lákalo od chvíle, keď ho prvýkrát predviedol v roku 1976 Terry Kubicka.
„Len čo doskočil, vedel som, že toto musím niekedy urobiť. Keď som to však povedal trénerkám, hneď to zatrhli. Navyše po tom Kubickovom skoku to vyhlásili za nelegálny prvok. Tým pádom mi to zakázali robiť, aj pre riziko zranenia,“ spomínal.
Salto sa najprv naučil na suchu. Keď už jazdil medzi profesionálmi, natrénoval si ho aj na ľade.
„To je jeden z pocitov, ktorý mi chýba. Nieže by som bol pri otvorenom salte dlhšie vo vzduchu ako pri ostatných skokoch, ale ten pocit je trošku dlhší, človek akoby visel, skoro ako keby lietal,“ vysvetľoval.
V prísne tajnej úlohe ohňa
V roku 2002 sa Jozef Sabovčík opäť objavil na olympijskom ľade. V tom čase už žil so súčasnou manželkou Jennifer v Salt Lake City a práve tam sa konala olympiáda.
Jumping Joe vystúpil na otváracom ceremoniáli v úlohe ohňa, odetý celý do červeného a s prefarbenou červenou hrivou.
„Bola pre mňa ohromná česť, že vybrali Slováka v Amerike, aby stvárnil hlavnú postavu otváracieho ceremoniálu – neviem, či sa to ešte v histórii zopakuje.
Bolo to náročné, tri mesiace skúšok, nemohol som nikomu nič povedať. Bolo to tvrdé,“ prezradil.
Ceremoniál sa odohrával na otvorenom štadióne, fúkal silný vietor a účastníci mrzli. Bol to však jedinečný večer, ktorý sledoval celý svet.
„Bola neuveriteľná zima, všetci sme boli premrznutí. Bol som rád, že som to vôbec dojazdil. Ale ten zážitok bol úžasný. V hľadisku bolo 80-tisíc ľudí. Kto mal možnosť jazdiť pred takým publikom?“