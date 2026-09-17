Mladých Slovákov čaká na MS ostrý štart proti Kanade. V skupine vyzvú aj Bielorusko

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov spoznali svoj zápasový program na šampionáte MS U18 2027, ktorý sa uskutoční od 21. apríla do 2. mája v americkom meste Duluth.
Mladí Slováci budú na turnaji obhajovať vynikajúci úspech z domáceho šampionátu 2026 v Trenčíne a Bratislave.
Po 23 rokoch (od roku 2003) vtedy vybojovali pre slovenské farby strieborné medaily, keď vo finálovom súboji podľahli Švédsku 2:4.
Bronzové medaily si odniesli Česi po víťazstve nad Lotyšskom (4:1), zatiaľ čo zámorské veľmoci USA a Kanada skončili až na 5., resp. 6. mieste.
Skupina s gigantmi aj návratom Bieloruska
Slovensko sa predstaví v náročnej B-skupine.
Zásadným úpravám v zložení skupín predchádzalo rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) o opätovnom začlenení Bieloruska do vybraných medzinárodných súťaží pre sezónu 2026/2027.
Dôsledkom toho postupujúce Švajčiarsko zostáva v nižšej divízii a namiesto neho figuruje v skupine B práve Bielorusko.
Slovenských mladíkov tak v B-skupine čakajú súboje proti Kanade, Česku, Bielorusku a Fínsku.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú svoju púť v základnej B-skupine v piatok 23. apríla 2027 o 02:00 ráno SELČ (stredu 22. apríla o 19:00 miestneho času) náročným súbojom proti výberu Kanady.
Po dni voľna ich v sobotu 24. apríla čaká o 18:00 h SELČ derby proti susednému Česku.
V pondelok 26. apríla nastúpia opäť o 18:00 h SELČ proti tímu Bieloruska a účinkovanie v základnej skupine zakončia hneď na druhý deň, v utorok 27. apríla o 18:00 hod. SELČ, duelom proti Fínsku.
Všetky zápasy odohrajú v Amsoil Arene v Duluth.
V skupine A sa stretnú obhajcovia titulu zo Švédska, domáce USA, Lotyšsko, Dánsko a Nórsko.
Program Slovenska na MS v hokeji U18 2027
Skupina B:
Štvrtok 22. apríla 2027: Kanada – Slovensko (02:00 h)
Sobota 24. apríla 2027: Slovensko – Česko (18:00 h)
Pondelok 26. apríla 2027: Bielorusko – Slovensko (18:00 h)
Utorok 27. apríla 2027: Slovensko – Fínsko (18:00 h)
Základné skupiny na MS U18 2027
Skupina A:
Švédsko
Lotyšsko
USA (domáci tím)
Dánsko
Nórsko
Skupina B:
Slovensko
Česko
Kanada
Fínsko
Bielorusko