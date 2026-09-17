Mladých Slovákov čaká na MS ostrý štart proti Kanade. V skupine vyzvú aj Bielorusko

Slovenskí hokejisti do 18 rokov
Slovenskí hokejisti do 18 rokov (Autor: TASR)
Sportnet|17. sep 2026 o 18:44
ShareTweet0

Slovenskí hokejisti spoznali rozpis zápasov skupiny B na MS U18 2027.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov spoznali svoj zápasový program na šampionáte MS U18 2027, ktorý sa uskutoční od 21. apríla do 2. mája v americkom meste Duluth.

Mladí Slováci budú na turnaji obhajovať vynikajúci úspech z domáceho šampionátu 2026 v Trenčíne a Bratislave.

Po 23 rokoch (od roku 2003) vtedy vybojovali pre slovenské farby strieborné medaily, keď vo finálovom súboji podľahli Švédsku 2:4.

Bronzové medaily si odniesli Česi po víťazstve nad Lotyšskom (4:1), zatiaľ čo zámorské veľmoci USA a Kanada skončili až na 5., resp. 6. mieste.

Skupina s gigantmi aj návratom Bieloruska

Slovensko sa predstaví v náročnej B-skupine.

Zásadným úpravám v zložení skupín predchádzalo rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) o opätovnom začlenení Bieloruska do vybraných medzinárodných súťaží pre sezónu 2026/2027.

IIHF čelí veľkej kritike. Návrat Bielorusov? Hrať proti nim nebudeme, odkazujú Lotyši
Súvisiaci článok
IIHF čelí veľkej kritike. Návrat Bielorusov? Hrať proti nim nebudeme, odkazujú Lotyši

Dôsledkom toho postupujúce Švajčiarsko zostáva v nižšej divízii a namiesto neho figuruje v skupine B práve Bielorusko.

Slovenských mladíkov tak v B-skupine čakajú súboje proti Kanade, Česku, Bielorusku a Fínsku.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú svoju púť v základnej B-skupine v piatok 23. apríla 2027 o 02:00 ráno SELČ (stredu 22. apríla o 19:00 miestneho času) náročným súbojom proti výberu Kanady.

Po dni voľna ich v sobotu 24. apríla čaká o 18:00 h SELČ derby proti susednému Česku.

V pondelok 26. apríla nastúpia opäť o 18:00 h SELČ proti tímu Bieloruska a účinkovanie v základnej skupine zakončia hneď na druhý deň, v utorok 27. apríla o 18:00 hod. SELČ, duelom proti Fínsku.

Všetky zápasy odohrajú v Amsoil Arene v Duluth.

V skupine A sa stretnú obhajcovia titulu zo Švédska, domáce USA, Lotyšsko, Dánsko a Nórsko.

Program Slovenska na MS v hokeji U18 2027

Skupina B:

Štvrtok 22. apríla 2027: Kanada – Slovensko (02:00 h)

Sobota 24. apríla 2027: Slovensko – Česko (18:00 h)

Pondelok 26. apríla 2027: Bielorusko – Slovensko (18:00 h)

Utorok 27. apríla 2027: Slovensko – Fínsko (18:00 h)

Základné skupiny na MS U18 2027

Skupina A:

Švédsko

Lotyšsko

USA (domáci tím)

Dánsko

Nórsko

Skupina B:

Slovensko

Česko

Kanada

Fínsko

Bielorusko

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov
    Slovenskí hokejisti do 18 rokov
    Mladých Slovákov čaká na MS ostrý štart proti Kanade. V skupine vyzvú aj Bielorusko
    dnes 18:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Mladých Slovákov čaká na MS ostrý štart proti Kanade. V skupine vyzvú aj Bielorusko