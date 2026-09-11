Olympijské zranenie stále trápi Fialu. Podstúpil ďalšiu operáciu a vynechá začiatok kempu

Sam Bennett a Kevin Fiala.
Sam Bennett a Kevin Fiala. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2026 o 08:31
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Útočník sa zranil po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom.

Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala podstúpil ďalšiu operáciu zlomeniny na ľavej nohe a vynechá začiatok prípravného kempu tímu NHL Los Angeles Kings.

Tridsaťročný útočník sa zranil počas zápasu na februárových ZOH 2026 po kolízii s Tomom Wilsonom.

Kanaďan nešťastne narazil do Fialu v 58. minúte a ten utrpel pri kolízii zlomeninu stehennej kosti.

Fialu následne odniesli na nosidlách, pričom kanadskí hráči sa pripojili k súperom a počas jeho odvozu poklepávali hokejkami o ľad.

Prvú operáciu absolvoval o niekoľko dní neskôr v Taliansku. Kings zatiaľ neurčili obdobie, kedy by sa Fiala mohol vrátiť.

Švajčiar následne vynechal zvyšok minulej sezóny, v ktorej nazbieral pred začiatkom olympijského turnaja 18 gólov a 22 asistencií.

Od svojho príchodu v roku 2022 sa stal jedným z najproduktívnejších hráčov Kings a zo sedemročnej zmluvy mu zostávajú ešte tri sezóny. Pripomenula agentúra AP.

NHL

Sam Bennett a Kevin Fiala.
Sam Bennett a Kevin Fiala.
Olympijské zranenie stále trápi Fialu. Podstúpil ďalšiu operáciu a vynechá začiatok kempu
dnes 08:31
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