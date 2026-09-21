Bez legionárov, ale s víťazstvami. V čom je kúzlo Košíc? (Hokejový BOSS)

Po 3. kole hokejovej Tipsport ligy sú už len dva tímy bez prehry. Žilina a Košice. Východniari vyrabovali po ľade majstra z Nitry aj druhého finalistu, odvekého rivala zo Slovana zdolali v nedeľu 4:3.
Nielen o emócii z tohto zápasu, ale celkovo nastavení a chodu Košíc sme sa rozprávali v najnovšom hokejovom BOSS-ovi so športovým manažérom východniarov Gabrielom Spilarom.
Košice vstúpili do sezóny nad očakávania dobre, ale Spilar krotí eufóriu. „Ešte na nás čaká 51 ťažkých zápasov.
Pre nás je každá výhra akoby tri. Ideme pomerne skromne, ak sa nám podarí zopakovať minulý rok, kedy sme hrali semifinále a napokon boli tretí, je to skvelé.
Viem, niekto si povie, že toto hovorím ako zástupca Košíc, ale momentálne to tak je.“
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Pri otázke, koho vidí ako hlavných favoritom na titul, odpovedal: „Žilina, Slovan, Nitra sú favoriti, pomerne veľa očakávam od Trenčína, tam ešte nejaké zvučné meno príde.
Poprad má neustále veľké ambície, nechajme sa prekvapiť, čo ešte vymyslia Kovalovci v Banskej Bystrici.
Hoci, trh hráčov je už pomerne dosť obmedzený,“ priznal. Moderátor Stano Benčat a tradičný z BOSS-ov Ondro Rusnák sa s Gabim rozprávali o všetkom možnom aj nemožnom z prostredia Košíc.
Na čo sa môžete tešiť v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Aké sú ambície Košíc v tejto sezóne?
- Aké vníma Spilar situáciu v klube, že hrajú so slovenským kádrom?
- Kto je najlepšie platený hráč Košíc?
- Ako vníma trénera Dana Cemana?
- Zostane kanadský kouč v Košiciach?
- Je náročné získať kvalitných Slovákov do tímu?
- Čo by na lige zmenil, ak by mohol?
- Ktoré veci vklube mu najviac vadia?
- Ako vníma výchovu mladých hráčov v Košiciach?
Nielen na tieto otázky odpovedal Gabi Spilar v najnovšom vydaní podcastu Hokejový BOSS.