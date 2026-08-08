VIDEO: Ani fantastický úvod nestačil. Slováci padli v závere a odchádzajú bez medailí

Hokejisti Slovenska do 18 rokov.
Hokejisti Slovenska do 18 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|8. aug 2026 o 22:40
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Mladí Slováci viedli v zápase o bronz už po dvanástich sekundách.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - o bronz

Slovensko - Fínsko 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Góly: 1. Lazovský, 6. Kaloušek - 28. Fugleberg (Kylmala, Kokkonen), 41. Santala (Kylmala, Kuukasjarvi), 54. Kuukasjarvi (Fugleberg, Santala)

Zostava SR: Husár - Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Ferreira, Čongrády, Škripec - Lazovský, Válek, Selič - Kalousek, Rychlík, Domonkos - Ozogány, Melicherik, Halaš - Šimončič, Matula, Suja - Šiška

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neuspela na Hlinka Gretzky Cupe v kanadskom Edmontone v súboji o tretie miesto, s rovesníkmi z Fínska prehrala 2:3.

Pre zverencov trénera Františka Štolca však ide o najlepšie umiestnenie na tomto podujatí od roku 2021, kedy sa Slovákom podarilo vybojovať striebro.

Slovenský tím mal ideálny nástup do stretnutia, už po pár sekundách sa z prvej šance zápasu presadil Michal Lazovský a otvoril tak strelecký účet súboja o bronz.

Fíni boli síce aktívnejší, ale v šiestej minúte už prehrávali 0:2. Po strate puku v strednom páse sa postaral o druhý slovenský gól v zápase Miroslav Kalousek.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko

V druhej 20-minútovke sa severskému tímu podarilo zdramatizovať dianie, kontaktný presný zásah zaznamenal Paavo Fugleberg.

K vyrovnaniu skóre stretnutia prišlo hneď v úvode tretej tretiny, po niekoľkých momentoch sa presadil za Fínsko Luca Santala.

Súper Slovenska dovŕšil úspešnú otočku v 54. minúte, v presilovke sa postaral o víťazný gól Roni Kuukasjärvi.

Hlas po zápase

František Štolc, tréner SR 18: „Ťažko sa mi hodnotí náš posledný zápas, pretože sme doň vstúpili výborne. Opäť sme sa však vlastnou nedisciplinovanosťou pripravili o sily v oslabeniach, čo nás stálo veľa energie. V závere nám už chýbala potrebná energia na obrat. Chlapcom nemôžem uprieť bojovnosť ani srdce, ale na medzinárodnej úrovni si nemôžeme dovoliť byť tak často vylučovaní.“

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