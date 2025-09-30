Chladoňová so šancou na ďalšiu medailu. Program a výsledky ME v cyklistike 2025

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v cyklistike 2025 sa od 1. do 5. októbra uskutočnia vo francúzskych regiónoch Drôme a Ardèche.
Vo výbornej forme na európsky šampionát cestuje Viktória Chladoňová, ktorá na nedávno skončených MS v Kigali získala v kategórii U23 striebornú medailu v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom.
Okrem týchto dvoch klasických cyklistických disciplín bude súčasťou majstrovstiev aj menej tradičná časovka zmiešaných družstiev.
V elitnej a juniorskej kategórii tvorí tím šesť jazdcov - traja muži a tri ženy rovnakej národnosti. Čo sa týka elitnej kategórie, v zmiešaných štafetách môžu súťažiť aj cyklisti či cyklistky v kategórii do 23 rokov.
ME v cyklistike vysiela so slovenským komentárom stanica STVR Šport.
Slovensko bude mať na podujatí celkovo 15 cyklistov, čo je o šesť menej ako na posledných ME v Belgicku. V nominácii je desať mužov a päť žien.
Okrem Chladoňovej nechýbajú v nominácii Nora Jenčušová, Matthias Schwarzbacher, Martin Svrček či dvojnásobný slovenský majster Lukáš Kubiš.
Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Slovensko v pretekoch mužov do 23 rokov a okrem štafiet neobsadí len mužskú časovku elite.
Nominácia Slovenska na ME v cyklistike 2025
Časovka:
- Juniorky: Nina Andacká
- Juniori: Michal Kacina
- Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gross
- Ženy elite: Nora Jenčušová
Preteky s hromadným štartom:
- Juniorky: Nina Andacká, Miriam Šichtová
- Juniori: Michal Kacina, Jakub Javor, Ondrej Sobota
- Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gross, Samuel Novák, Richard Riška, Tomáš Sivok
- Ženy elite: Nora Jenčušová
- Muži elite: Martin Svrček, Lukáš Kubiš
Kompletný program ME v cyklistike 2025
Streda 1. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
9:30
Časovka - juniorky
12,2 km
10:45
Časovka - juniori
24 km
12:00
Časovka - ženy U23
24 km
12:45
Časovka - muži U23
24 km
14:20
Časovka - ženy elite
24 km
15:45
Časovka - muži elite
24 km
Štvrtok 2. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
11:00
Zmiešaná štafeta - juniori
2 x 20 km
14:30
Zmiešaná štafeta - elite
2 x 20 km
Piatok 3. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
9:00
Preteky s hromadným štartom - ženy U23
85,7 km
12:40
Preteky s hromadným štartom - juniorky
62,9 km
15:35
Preteky s hromadným štartom - juniori
103,4 km
Sobota 4. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
9:00
Preteky s hromadným štartom - muži U23
121,1 km
14:00
Preteky s hromadným štartom - ženy elite
116,1 km
Nedeľa 5. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
11:45
Preteky s hromadným štartom - muži elite
202,5 km