    Chladoňová so šancou na ďalšiu medailu. Program a výsledky ME v cyklistike 2025

    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z časovky U23 na MS v cyklistike 2025. (Autor: Marek Beneš/ SZC)
    Sportnet|30. sep 2025 o 11:00
    Pozrite si program a výsledky ME v cyklistike 2025. Nomináciu Slovenska tvorí 15 cyklistov.

    BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v cyklistike 2025 sa od 1. do 5. októbra uskutočnia vo francúzskych regiónoch Drôme a Ardèche.

    Vo výbornej forme na európsky šampionát cestuje Viktória Chladoňová, ktorá na nedávno skončených MS v Kigali získala v kategórii U23 striebornú medailu v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom.

    Okrem týchto dvoch klasických cyklistických disciplín bude súčasťou majstrovstiev aj menej tradičná časovka zmiešaných družstiev.

    V elitnej a juniorskej kategórii tvorí tím šesť jazdcov - traja muži a tri ženy rovnakej národnosti. Čo sa týka elitnej kategórie, v zmiešaných štafetách môžu súťažiť aj cyklisti či cyklistky v kategórii do 23 rokov.

    ME v cyklistike vysiela so slovenským komentárom stanica STVR Šport.

    Šport
    TV Program: ME v cyklistike 2025
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slovensko bude mať na podujatí celkovo 15 cyklistov, čo je o šesť menej ako na posledných ME v Belgicku. V nominácii je desať mužov a päť žien.

    Okrem Chladoňovej nechýbajú v nominácii Nora Jenčušová, Matthias Schwarzbacher, Martin Svrček či dvojnásobný slovenský majster Lukáš Kubiš.

    Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Slovensko v pretekoch mužov do 23 rokov a okrem štafiet neobsadí len mužskú časovku elite.

    Nominácia Slovenska na ME v cyklistike 2025

    Časovka:

    • Juniorky: Nina Andacká
    • Juniori: Michal Kacina
    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gross
    • Ženy elite: Nora Jenčušová

    Preteky s hromadným štartom:

    • Juniorky: Nina Andacká, Miriam Šichtová
    • Juniori: Michal Kacina, Jakub Javor, Ondrej Sobota
    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gross, Samuel Novák, Richard Riška, Tomáš Sivok
    • Ženy elite: Nora Jenčušová
    • Muži elite: Martin Svrček, Lukáš Kubiš

    Kompletný program ME v cyklistike 2025

    Streda 1. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    9:30

    Časovka - juniorky

    12,2 km


    10:45

    Časovka - juniori

    24 km


    12:00

    Časovka - ženy U23

    24 km


    12:45

    Časovka - muži U23

    24 km


    14:20

    Časovka - ženy elite

    24 km


    15:45

    Časovka - muži elite

    24 km


    Štvrtok 2. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    11:00

    Zmiešaná štafeta - juniori

    2 x 20 km


    14:30

    Zmiešaná štafeta - elite

    2 x 20 km


    Piatok 3. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    9:00

    Preteky s hromadným štartom - ženy U23

    85,7 km


    12:40

    Preteky s hromadným štartom - juniorky

    62,9 km


    15:35

    Preteky s hromadným štartom - juniori

    103,4 km

    Sobota 4. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    9:00

    Preteky s hromadným štartom - muži U23

    121,1 km


    14:00

    Preteky s hromadným štartom - ženy elite 

    116,1 km


    Nedeľa 5. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    11:45

    Preteky s hromadným štartom - muži elite 

    202,5 km


