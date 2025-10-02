    Juniori Nórska vyhrali tímovú časovku, o zvyšných medailách rozhodovali sekundy

    Tímová časovka juniorov na ME 2025
    Tímová časovka juniorov na ME 2025 (Autor: UEC Cycling/X)
    TASR|2. okt 2025 o 14:10
    Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

    ME v cestnej cyklistike 2025

    juniori - tímová časovka mix (Etoile-sur-Rhone - Etoile-sur-Rhone, 40 km):

    1.

    Nórsko

    Haugetun, Öksnes, Orholm-Lönseth,Gissingerová,Dolvenová, Stövernová

    52:05 min

    2.

    Francúzsko

    Gayant, Gicquel, Royer, Bihanová, Bouhierová, Humbertová

    + 34 s

    3.

    Poľsko

    Wlodarski, Gancarz, Legiec, Gaborská, Hartmanová, Slomková

    + 37 s

    DROME-ARDECHE. Nórski cyklisti sa stali majstrami Európy v časovke miešaných tímov v kategórii juniorov.

    Šesťčlenný tím v zložení Kristian Haugetun, Hakon Eiksund Öksnes, Sindre Orholm-Lönseth, Oda Aune Gissingerová, Marte Dolvenová a Ida Östbye Stövernová dosiahol na 40 km dlhej trase v okolí Etoile-sur-Rhone súhrnný čas 52:05 minúty.

    O 34 sekúnd zaostali domáci Francúzi, o ďalšie tri sekundy pomalší boli bronzoví Poliaci. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

    Cyklistika

    dnes 14:10
