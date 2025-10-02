Juniori Nórska vyhrali tímovú časovku, o zvyšných medailách rozhodovali sekundy

ME v cestnej cyklistike 2025
juniori - tímová časovka mix (Etoile-sur-Rhone - Etoile-sur-Rhone, 40 km):
1.
Nórsko
Haugetun, Öksnes, Orholm-Lönseth,Gissingerová,Dolvenová, Stövernová
52:05 min
2.
Francúzsko
Gayant, Gicquel, Royer, Bihanová, Bouhierová, Humbertová
+ 34 s
3.
Poľsko
Wlodarski, Gancarz, Legiec, Gaborská, Hartmanová, Slomková
+ 37 s
DROME-ARDECHE. Nórski cyklisti sa stali majstrami Európy v časovke miešaných tímov v kategórii juniorov.
Šesťčlenný tím v zložení Kristian Haugetun, Hakon Eiksund Öksnes, Sindre Orholm-Lönseth, Oda Aune Gissingerová, Marte Dolvenová a Ida Östbye Stövernová dosiahol na 40 km dlhej trase v okolí Etoile-sur-Rhone súhrnný čas 52:05 minúty.
O 34 sekúnd zaostali domáci Francúzi, o ďalšie tri sekundy pomalší boli bronzoví Poliaci. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.