    Juniorka Andacká finišovala v prvej dvadsiatke. Z víťazstva sa radovala Španielka

    TASR|3. okt 2025 o 16:03
    Miriam Šichtová skončila na 64. mieste.

    ME v cyklistike 2025

    Preteky junioriek (62,9 km):

    1.

    Paula Ostizová

    Španielsko

    1:46:47 h

    2.

    Anja Grossmannová

    Švajčiarsko

    + 0 s

    3.

    Chantal Pegolová

    Taliansko

    + 3 s

    17.

    Nina Andacká

    Slovensko

    + 43 s

    64.

    Miriam Šichtová

    Slovensko

    + 6:43 min

    DROME-ARDECHE. Slovenská cyklistika Nina Andacká obsadila na majstrovstvách Európy v pretekoch jednotlivkýň 17. miesto v kategórii junioriek.

    Úradujúca majsterka SR prišla do cieľa na 62,9 km dlhej trati vo francúzskom Drome-Ardeche s odstupom 43 sekúnd za víťaznou Paulou Ostizovou.

    Sedemnásťročná Španielka na cieľovej páske zdolala Anju Grossmannovú zo Švajčiarska, tretia finišovala Talianka Chantal Pegolová.

    Rovnaká trojica sa na pódiu umiestnila aj počas uplynulého víkendu na MS v Rwande. Na trati v Kigali vtedy takisto získala zlato Ostizová, na európskom šampionáte si priečky vymenili Grossmannová s Pegolovou.

    Druhá slovenská zástupkyňa Miriam Šichtová zaostala za víťazkou o 6:43 min a skončila na 64. pozícii.

    dnes 16:03
