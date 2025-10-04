    Preteky mužov do 23 rokov ovládol Belgičan. Zo Slovákov sa darilo Riškovi, Schwarzbacher nedokončil

    Ďalší slovenský reprezentant Samuel Novák obsadil v silnej konkurencii 41. priečku.

    ME v cyklistike 2025

    Preteky mužov U23:

    1.

    Jarno Widar

    Belgicko

    3:11:58 h

    2.

    Maxime Decomble

    Francúzsko

    + 14 s

    3.

    Hector Alvarez

    Španielsko

    + 46 s

    30.

    Richard Riška

    Slovensko

    + 5:03 min

    41.

    Samuel Novák

    Slovensko

    + 5:57 min


    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    nedokončil


    Tomáš Sivok

    Slovensko

    nedokončil

    Adam Gross

    Slovensko

    nedokončil

    DROME-ARDECHE. Slovenský cyklista Richard Riška skončil v sobotňajších pretekoch mužov do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo francúzskom regióne Ardeche na 30. mieste.

    Ďalší slovenský reprezentant Samuel Novák obsadil v silnej konkurencii 41. priečku. Titul majstra Európy si vybojoval Belgičan Jarno Widar.

    Slováci mali v súťaži najpočetnejšie zastúpenie, preteky však poznačili viaceré odstúpenia. Už v prvom okruhu z pretekov vypadol Adam Gross, neskôr ho nasledovali Matthias Schwarzbacher a Tomáš Sivok, ktorého vyradili kŕče.

    Sivok tak predčasne ukončil sezónu po zranení z nedávnych pretekov Okolo Slovenska. Widar si vybojoval víťazstvo po samostatnom úniku, druhý skončil Francúz Maxime Decomble so stratou 14 sekúnd, tretie miesto patrilo Španielovi Hectorovi Alvarezovi.

    VIDEO: Jarno Widar získava zlato v pretekoch do 23 rokov

    Riška bol v cieli siedmy v skupine o 23. priečku, čo v celkovom poradí znamenalo 30. miesto so stratou 5:03 minúty. Novák finišoval na 41. priečke so stratou 5:57 min.

    dnes 13:17
