Preteky mužov do 23 rokov ovládol Belgičan. Zo Slovákov sa darilo Riškovi, Schwarzbacher nedokončil

ME v cyklistike 2025
Preteky mužov U23:
1.
Jarno Widar
Belgicko
3:11:58 h
2.
Maxime Decomble
Francúzsko
+ 14 s
3.
Hector Alvarez
Španielsko
+ 46 s
30.
Richard Riška
Slovensko
+ 5:03 min
41.
Samuel Novák
Slovensko
+ 5:57 min
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
nedokončil
Tomáš Sivok
Slovensko
nedokončil
Adam Gross
Slovensko
nedokončil
DROME-ARDECHE. Slovenský cyklista Richard Riška skončil v sobotňajších pretekoch mužov do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo francúzskom regióne Ardeche na 30. mieste.
Ďalší slovenský reprezentant Samuel Novák obsadil v silnej konkurencii 41. priečku. Titul majstra Európy si vybojoval Belgičan Jarno Widar.
Slováci mali v súťaži najpočetnejšie zastúpenie, preteky však poznačili viaceré odstúpenia. Už v prvom okruhu z pretekov vypadol Adam Gross, neskôr ho nasledovali Matthias Schwarzbacher a Tomáš Sivok, ktorého vyradili kŕče.
Sivok tak predčasne ukončil sezónu po zranení z nedávnych pretekov Okolo Slovenska. Widar si vybojoval víťazstvo po samostatnom úniku, druhý skončil Francúz Maxime Decomble so stratou 14 sekúnd, tretie miesto patrilo Španielovi Hectorovi Alvarezovi.
VIDEO: Jarno Widar získava zlato v pretekoch do 23 rokov
Riška bol v cieli siedmy v skupine o 23. priečku, čo v celkovom poradí znamenalo 30. miesto so stratou 5:03 minúty. Novák finišoval na 41. priečke so stratou 5:57 min.