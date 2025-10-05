Fenomenálny a nezastaviteľný. Pogačar po sóle dokázal to, čo pred ním len Sagan

ME v cyklistike 2025
Preteky mužov elite (Privas - Guilherand-Granges, 202,5 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
4:59:29 h
2.
Remco Evenepoel
Belgicko
+ 31 s
3.
Paul Seixas
Francúzsko
+ 3:41 min
4.
Christian Scaroni
Taliansko
+ 4:04 min
5.
Toms Skujinš
Lotyšsko
+ 4:16 min
6.
Juan Ayuso
Španielsko
+ 4:21 min
7.
Mattias Skjelmose
Dánsko
+ 5:01 min
8.
Pavel Sivakov
Francúzsko
+ 5:55 min
9.
Gianmarco Garofoli
Taliansko
+ 5:59 min
10.
Romain Grégoire
Francúzsko
+ 6:52 min
Martin Svrček
Slovensko
nedokončil
Lukáš Kubiš
Slovensko
nedokončil
BRATISLAVA. Štvornásobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar získal zlatú medailu v pretekoch elite na ME v cyklistike vo Francúzsku.
Fenomenálny Slovinec tak po majstrovstvách sveta v africkom Kigali ovládol aj európsky šampionát, na ktorom získal svoj prvý titul.
Nadviazal na Petra Sagana, ktorý doposiaľ ako jediný triumfoval na MS a tiež ME v kategórii elite. Slovák to taktiež dokázal v jednom roku - 2016.
Pogačar nedal konkurentom šancu, unikol im približne 75 km pred cieľom a pásku preťal s náskokom polminúty pred Belgičanom Remcom Evenepoelom.
Náskok bol dlho na úrovni jednej minúty, no v závere zvoľnil. Cieľ 202,5 km dlhej trate z Privasu do Guilherand-Granges preťal ako tretí domáci Paul Seixas.
Slováci Lukáš Kubiš a Martin Svrček preteky nedokončili.
Preteky elite na ME v cyklistike 2025
Vrchol kontinentálneho šampionátu mal kopcovitý charakter.
Pretekári museli absolvovať trikrát stúpanie na Saint Romain de Lerps (2,5 km, 7,4%) a hneď po ňom Val d´Enfer (1,6 km, 9,9%) a následne tri okruhy s Montee de Costebelle (300 m, 6,9%) a Val d´Enfer.
Vo Francúzsku sa zišla elitná skupina vrchárov aj s trojicou Pogačar, Evenepoel a Jonas Vingegaard. Prvé útoky prišli hneď po štarte a zapojili sa do nich aj obaja slovenskí reprezentanti.
Ako prvý Kubiš a po ňom aj Martin Svrček, ktorý sa po prvom prejazde Saint Romain de Lerps dostal do vedúcej skupiny aj s Čechom Mathiasom Vacekom.
Trinásťčlenná skupina spolupracovala a vytvorila si dvojminútový náskok.
Na druhom stúpaní na Saint Romain de Lerps prekvapujúco nestačil Vingegaard, nabral stratu a onedlho odstúpil. Následne sa začalo útočiť v skupine favoritov a náskok úniku zmazali na minútu.
VIDEO: Tadej Pogačar sa prvýkrát stal majstrom Európy
Na poslednom výstupe na Saint Romain de Lerps asi 75 km pred cieľom už prišiel očakávaný atak Pogačara, ktorý sa odpútal od Evenepoela, Španiela Juana Ayusa, Francúza Paula Seixasa aj Taliana Christiana Scaroniho a podobne ako na MS vo Rwande si išiel dlhým sólom pre triumf.
V malej skupinke za ním udával tempo Evenepoel, ale nik mu nepomáhal a tak sa za slovinským fenoménom vydal sám, no z manka príliš nesťahoval a 20 km pred cieľom strácal stále minútu. Zopakoval sa tak scenár z Kigali.
Pogačar si prišiel suverénne po zlato, Evenepoel skončil druhý a bronzovú medailu získal tentokrát domáci talent Seixas. Slováci Kubiš a Svrček preteky nedokončili, do cieľa sa nakoniec dostalo iba sedemnásť cyklistov.
Dvadsaťsedemročný Pogačar vyhral ako prvý v histórii v jednom roku Tour de France, majstrovstvá sveta aj majstrovstvá Európy. Celkovo dosiahol už 106. víťazstvo v kariére a až osemnáste v prebiehajúcej sezóne.
"Každý rok chcem byť lepší, získať viac skúseností a vyhrávať rôzne podujatia. Som šťastný, že som všetky tieto preteky vyhral.
Musím si to užiť, kým môžem. Nemyslím si, že to dnes bolo až také dominantné. Remco bol naozaj silný. Musel som do toho dať všetko," povedal víťaz.