Súboj o zlato rozhodol záverečný kopec. Holanďan dosiahol za deväť dní cenné double

ME v cyklistike 2025
Časovka juniorov (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):
1.
Michiel Mouris
Holandsko
30:49 min
2.
Conor Murphy
Írsko
+ 5 s
3.
Julius Løvstrup Birkedal
Dánsko
+ 28 s
4.
Jan Jackowiak
Poľsko
+ 49 s
5.
Eñaut Urkaregi
Španielsko
+ 56 s
6.
Karl Herzog
Nemecko
+ 1:08 min
51.
Michal Kacina
Slovensko
+ 4:35 min
BRATISLAVA. Holanďan Michiel Mouris dosiahol cenné double, keď v priebehu deviatich dní vyhral časovku juniorov na majstrovstvách sveta aj Európy.
Kým v Kigali zdolal druhého Američana Ashlina Barryho o sedem sekúnd, vo Francúzsku zviedol ešte tesnejší súboj o titul kontinentálneho šampióna.
Spočiatku mal navrch Ír Conor Murphy, ktorý ešte v polovici trate viedol o necelých šesť sekúnd. Mouris však toto manko stihol pred záverečným stúpaním dohnať a následne v ňom rozhodol o víťazstve.
Dobre rozbehnutý mal súboj o bronzovú medailu Poliak Jan Jackowiak, no neodhadol svoje možnosti, prepálil tempo a v druhej časti 24 km dlhej trate ho predstihol dánsky cyklista Julius Løvstrup Birkedal.
Slovensko malo v pretekoch zastúpenie vďaka Michalovi Kacinovi, ktorý na víťazného Holanďana stratil viac ako štyri a pol minúty. Napokon mu to stačilo na 51. miesto, keď zdolal ôsmich súperov.