    Súboj o zlato rozhodol záverečný kopec. Holanďan dosiahol za deväť dní cenné double

    Holandský cyklista Michiel Mouris počas časovky na ME 2025.
    Holandský cyklista Michiel Mouris počas časovky na ME 2025. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|1. okt 2025 o 12:30
    ShareTweet0

    Michiel Mouris je najlepším juniorom v časovke.

    ME v cyklistike 2025

    Časovka juniorov (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):

    1.

    Michiel Mouris

    Holandsko

    30:49 min

    2.

    Conor Murphy

    Írsko

    + 5 s

    3.

    Julius Løvstrup Birkedal

    Dánsko

    + 28 s

    4.

    Jan Jackowiak

    Poľsko

    + 49 s

    5.

    Eñaut Urkaregi

    Španielsko

    + 56 s

    6.

    Karl Herzog

    Nemecko

    + 1:08 min

    51.

    Michal Kacina

    Slovensko

    + 4:35 min

    BRATISLAVA. Holanďan Michiel Mouris dosiahol cenné double, keď v priebehu deviatich dní vyhral časovku juniorov na majstrovstvách sveta aj Európy.

    Kým v Kigali zdolal druhého Američana Ashlina Barryho o sedem sekúnd, vo Francúzsku zviedol ešte tesnejší súboj o titul kontinentálneho šampióna.

    Spočiatku mal navrch Ír Conor Murphy, ktorý ešte v polovici trate viedol o necelých šesť sekúnd. Mouris však toto manko stihol pred záverečným stúpaním dohnať a následne v ňom rozhodol o víťazstve.

    Dobre rozbehnutý mal súboj o bronzovú medailu Poliak Jan Jackowiak, no neodhadol svoje možnosti, prepálil tempo a v druhej časti 24 km dlhej trate ho predstihol dánsky cyklista Julius Løvstrup Birkedal.

    Slovensko malo v pretekoch zastúpenie vďaka Michalovi Kacinovi, ktorý na víťazného Holanďana stratil viac ako štyri a pol minúty. Napokon mu to stačilo na 51. miesto, keď zdolal ôsmich súperov.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Holandský cyklista Michiel Mouris počas časovky na ME 2025.
    Holandský cyklista Michiel Mouris počas časovky na ME 2025.
    Súboj o zlato rozhodol záverečný kopec. Holanďan dosiahol za deväť dní cenné double
    dnes 12:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Súboj o zlato rozhodol záverečný kopec. Holanďan dosiahol za deväť dní cenné double