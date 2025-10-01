Schwarzbacher výborne zvládol kopec, Ír v ňom prišiel o zlato. To putuje do Belgicka

ME v cyklistike 2025
Časovka juniorov (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):
1.
Jonathan Vervenne
Belgicko
30:27 min
2.
Matisse Van Kerckhove
Belgicko
+ 2 s
3.
Adam Rafferty
Írsko
+ 7 s
4.
Maxime Decomble
Francúzsko
+ 16 s
5.
Mads Landbo
Dánsko
+ 27 s
6.
Nicolas Milesi
Taliansko
+ 30 s
12.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
+ 51 s
29.
Adam Gross
Slovensko
+ 2:57 min
BRATISLAVA. Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher obsadil 12. miesto v stredajšej časovke mužov do 23 rokov na ME vo Francúzsku 2025.
Jazdec rozvojového tímu UAE Emirates patril do širšieho okruhu na medailový výsledok, ale napokon boli pre neho stupne víťazov vzdialené.
Schwarzbacher sa na medzičasoch pohyboval na hranici top 10, pričom mu príliš nevyšiel úsek od druhého po tretí meraný úsek, kde mal 15. najlepší čas.
Záverečné stúpanie s priemerom 5,2 percenta síce zdolal ako štvrtý najlepší, ale v celkovom hodnotení si už nepolepšil. Na to, aby sa umiestnil v elitnej desiatke, potreboval o necelých 5 sekúnd lepší čas.
Súboj o titul majstra Európy zobrali do vlastných rúk Belgičania.
Napokon bol úspešnejší o vyše tri roky starší Jonathan Vervenne, ktorý krajana Matissa Van Kerckhovea zdolal nepatrným rozdielom 1,66 sekundy.
Zaujímavosťou je, že pred záverečným stúpaním viedol Ír Adam Rafferty, ale finálny kopec prešiel o skoro 10 sekúnd pomalšie než Belgičan Vervenne.
Okrem Schwarzbachera sa v pretekoch predstavil aj ďalší Slovák Adam Gross. Ten stratil takmer tri minúty, čo mu stačilo na konečné 29. miesto. V pretekoch sa celkovo predstavilo 35 cyklistov.