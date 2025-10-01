    Schwarzbacher výborne zvládol kopec, Ír v ňom prišiel o zlato. To putuje do Belgicka

    Jonathan Vervenne je majstrom Európy v časovke U23.

    ME v cyklistike 2025

    Časovka juniorov (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):

    1.

    Jonathan Vervenne

    Belgicko

    30:27 min

    2.

    Matisse Van Kerckhove

    Belgicko

    + 2 s

    3.

    Adam Rafferty

    Írsko

    + 7 s

    4.

    Maxime Decomble

    Francúzsko

    + 16 s

    5.

    Mads Landbo

    Dánsko

    + 27 s

    6.

    Nicolas Milesi

    Taliansko

    + 30 s

    12.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    + 51 s

    29.

    Adam Gross

    Slovensko

    + 2:57 min

    BRATISLAVA. Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher obsadil 12. miesto v stredajšej časovke mužov do 23 rokov na ME vo Francúzsku 2025.

    Jazdec rozvojového tímu UAE Emirates patril do širšieho okruhu na medailový výsledok, ale napokon boli pre neho stupne víťazov vzdialené.

    Schwarzbacher sa na medzičasoch pohyboval na hranici top 10, pričom mu príliš nevyšiel úsek od druhého po tretí meraný úsek, kde mal 15. najlepší čas.

    Záverečné stúpanie s priemerom 5,2 percenta síce zdolal ako štvrtý najlepší, ale v celkovom hodnotení si už nepolepšil. Na to, aby sa umiestnil v elitnej desiatke, potreboval o necelých 5 sekúnd lepší čas.

    Súboj o titul majstra Európy zobrali do vlastných rúk Belgičania.

    Napokon bol úspešnejší o vyše tri roky starší Jonathan Vervenne, ktorý krajana Matissa Van Kerckhovea zdolal nepatrným rozdielom 1,66 sekundy.

    Zaujímavosťou je, že pred záverečným stúpaním viedol Ír Adam Rafferty, ale finálny kopec prešiel o skoro 10 sekúnd pomalšie než Belgičan Vervenne.

    Okrem Schwarzbachera sa v pretekoch predstavil aj ďalší Slovák Adam Gross. Ten stratil takmer tri minúty, čo mu stačilo na konečné 29. miesto. V pretekoch sa celkovo predstavilo 35 cyklistov.

    Schwarzbacher výborne zvládol kopec, Ír v ňom prišiel o zlato. To putuje do Belgicka
