    Švajčiarka vyrovnala rekord ME. V časovke je nezdolateľná, o bronze rozhodli milimetre

    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová.
    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová.
    Sportnet|1. okt 2025 o 16:10
    Marlen Reusserová dosiahla už 35. víťazstvo v kariére.

    ME v cyklistike 2025

    Časovka žien (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):

    1.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    33:06 min

    2.

    Mie Bjørndal Ottestadová

    Nórsko

    + 49 s

    3.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    + 51 s

    4.

    Katrine Aalerudová

    Nórsko

    + 51 s

    5.

    Lieke Nooijenová

    Holandsko

    + 58 s

    6.

    Juliette Labousová

    Francúzsko

    + 1:04 min

    22.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    + 3:40 min

    BRATISLAVA. Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa už štvrtýkrát vo svojej kariére stala víťazkou časovky na európskom šampionáte.

    Aktuálne najlepšia časovkárka v ženskom pelotóne vyrovnala doterajší rekord, ktorý držala Holanďanka Ellen van Dijková (2016 - 2019).

    Zároveň nadviazala na predošlé úspechy z MS, kde v individuálnej časovke získala dúhový dres a z tímovej časovky si odniesla trochu smolný bronz.

    Skúsená 34-ročná pretekárka, ktorej plynie trojročný kontrakt v tíme Movistar, tak môže začať ďalšiu úspešnú sériu na ME. Vlani o ňu prišla, keďže pre zdravotné problémy musela ukončiť sezónu už v lete.

    Vo Francúzsku triumfovala Reusserová na 24 km dlhej trati s takmer minútovým náskokom pred nórskou reprezentantkou Mie Bjørndal Ottestadovou.

    Najskôr sa zdalo, že na pódiu budú dve Nórky, no podľa oficiálnych výsledkov bola napokon Katrine Aalerudová o dve desatiny sekundy pomalšia než bronzová Mischa Bredewoldová z Holandska.

    Slovensko reprezentovala Nora Jenčušová. Rodáčka zo Spišskej Novej Vsi obsadila v 31-člennej konkurencii 22. miesto, na víťazku stratila 3:40 min.

    Cyklistika

