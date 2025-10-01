Švajčiarka vyrovnala rekord ME. V časovke je nezdolateľná, o bronze rozhodli milimetre

ME v cyklistike 2025
Časovka žien (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):
1.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
33:06 min
2.
Mie Bjørndal Ottestadová
Nórsko
+ 49 s
3.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
+ 51 s
4.
Katrine Aalerudová
Nórsko
+ 51 s
5.
Lieke Nooijenová
Holandsko
+ 58 s
6.
Juliette Labousová
Francúzsko
+ 1:04 min
22.
Nora Jenčušová
Slovensko
+ 3:40 min
BRATISLAVA. Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa už štvrtýkrát vo svojej kariére stala víťazkou časovky na európskom šampionáte.
Aktuálne najlepšia časovkárka v ženskom pelotóne vyrovnala doterajší rekord, ktorý držala Holanďanka Ellen van Dijková (2016 - 2019).
Zároveň nadviazala na predošlé úspechy z MS, kde v individuálnej časovke získala dúhový dres a z tímovej časovky si odniesla trochu smolný bronz.
Skúsená 34-ročná pretekárka, ktorej plynie trojročný kontrakt v tíme Movistar, tak môže začať ďalšiu úspešnú sériu na ME. Vlani o ňu prišla, keďže pre zdravotné problémy musela ukončiť sezónu už v lete.
Vo Francúzsku triumfovala Reusserová na 24 km dlhej trati s takmer minútovým náskokom pred nórskou reprezentantkou Mie Bjørndal Ottestadovou.
Najskôr sa zdalo, že na pódiu budú dve Nórky, no podľa oficiálnych výsledkov bola napokon Katrine Aalerudová o dve desatiny sekundy pomalšia než bronzová Mischa Bredewoldová z Holandska.
Slovensko reprezentovala Nora Jenčušová. Rodáčka zo Spišskej Novej Vsi obsadila v 31-člennej konkurencii 22. miesto, na víťazku stratila 3:40 min.