Chladoňová zabojovala v závere časovky. Tentokrát však nebola v medailovej hre

ME v cyklistike 2025
Časovka žien U23 (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):
1.
Federica Venturelliová
Taliansko
34:17 min
2.
Anniina Ahtosalová
Fínsko
+ 48 s
3.
Luca Vierstraeteová
Belgicko
+ 51 s
4.
Nienke Vinkeová
Holandsko
+ 1:08 min
5.
Stina Kageviová
Švédsko
+ 1:09 min
6.
Justyna Czapla
Nemecko
+ 1:14 min
9.
Viktória Chladoňová
Slovensko
+ 1:22 min
15.
Sofia Ungerová
Slovensko
+ 2:06 min
BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nepridala v úvodný deň ME vo Francúzsku do svojej bohatej medailovej zbierky ďalší cenný kov.
V časovke žien do 23 rokov obsadila na 24 km dlhej trati deviate miesto, pričom na suverénnu víťazku Federicu Venturelliovú stratila 1:22 minúty.
Talianka, ktorá bola tretia na nedávnych MS v Kigali práve za Chladoňovou a Britkou Zoe Bäckstedtovou, dosiahla najväčší úspech doterajšej kariéry a bude nosiť bielomodrý dres so žltými hviezdičkami.
Chladoňová bola na úvodnom medzičase piata, no následne jej manko narástlo na 25 sekúnd, čo v polovici trate znamenalo pokles na siedmu priečku.
Pred záverečným stúpaním dokonca bola až dvanásta, no ešte zabojovala a napokon to vytiahla na deviatu pozíciu. Nechýbalo veľa, aby bola ôsma, ale o 0,51 sekundy bola rýchlejšia Rakúšanka Tabea Huysová.
"Podmienky boli veľmi náročné, no prekvapivo sa mi išlo dobre. Dala som do toho maximum a som spokojná, že to vyšlo na top 10. Mohlo to byť aj lepšie, ale každá trať aj deň sú iné," zhodnotila Chladoňová pre SZC.
Venturelliová mala na druhom medzičase iba tesný náskok, no v druhej časti deklasovala súperky. Druhá Fínka Anniina Ahtosalová finišovala so stratou 48 sekúnd na 20-ročnú členku UAE Team ADQ.
Stupne víťazov doplnila Belgičanka Luca Vierstraeteová, ktorá vlani pri bronzovom úspechu Chladoňovej, finišovala na ôsmej pozícii.
Druhá slovenská reprezentantka Sofia Ungerová sa v 36-člennom štartovom poli umiestnila na 15. pozícii s vyše dvojminútovým mankom.
Chladoňová s Ungerovou sa predstavia aj v piatkových pretekoch s hromadným štartom, v ktorých bude jazdkyňa tímu Vimsa-Lease a Bike opäť patriť k favoritkách na medailu či na ten najvyšší stupienok.