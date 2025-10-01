    Evenepoel išiel ako stroj, má ďalšie zlato. Prekvapil Dán, ktorý sa pridá ku Kubišovi

    Belgický cyklista Remco Evenepoel.
    Belgický cyklista Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    1. okt 2025 o 17:01
    Remco Evenepoel vyhral časovku na ME po šiestich rokoch.

    ME v cyklistike 2025

    Časovka mužov (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):

    1.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    28:26 min

    2.

    Filippo Ganna

    Taliansko

    + 43 s

    3.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    + 1:08 min

    4.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    + 1:09 min

    5.

    Joshua Tarling

    Veľká Británia

    + 1:10 min

    6.

    Daan Hoole

    Holandsko

    + 1:38 min

    7.

    Mathias Vacek

    Česko

    + 1:44 min

    8.

    Bruno Armirail

    Francúzsko

    + 1:47 min

    9.

    Stefan Küng

    Švajčiarsko

    + 1:48 min

    10.

    Alec Segaert

    Belgicko

    + 1:51 min

    BRATISLAVA. Belgický cyklista Remco Evenepoel potvrdil skvelú formu a po triumfe v časovke na MS ovládol boj proti chronometru aj na ME vo Francúzsku.

    Od úvodného medzičasu mal pod kontrolou súboj so svojim hlavným vyzývateľom Filippom Gannom a napokon Taliana zdolal o trištvrte minútu.

    Pre Evenepoela je to druhý časovkársky triumf na ME. Ten prvý získal ešte v roku 2019, keď sa v elitnej kategórii presadil už ako 19-ročný tínedžer.

    V tomto roku vyhral už šiestu časovku, pričom nezvládol iba tú na Tour de France, kde skončil dvanásty a o deň neskôr z pretekov odstúpil.

    Prekvapením je bronzová medaila pre Dána Niklasa Larsena, ktorý tesne nechal za sebou britskú dvojicu Ethan Hayter a Joshua Tarling.

    VIDEO: Záver časovky mužov elite na ME v cyklistike 2025

    Zaujímavosťou je, že Larsen v tejto sezóne jazdil iba za kontinentálny tím BHS - PL Beton Bornholm. Od roku 2026 prejde do pro úrovne, keď sa stane tímovým kolegom Lukáša Kubiša v Unibet Tietema Rockets.

    Slovensko bude mať v kategórii elite zastúpenie až v pretekoch s hromadným štartom, kde sa okrem Kubiša predstaví aj Martin Svrček.

    Evenepoel v cieli neskrýval nadšenie. „Som veľmi šťastný, že mám ďalší titul. Počas celej časovky dnes fúkal silný vietor a niekedy bolo ťažké mať kontrolu nad bicyklom, no dokázal som sa s tým vyrovnať.

    Všetko išlo podľa plánu a už v prvej polovici trate som si vypracoval dostatočný náskok pred najväčšími konkurentmi. Teraz sa sústredím na preteky s hromadným štartom, v ktorých chcem zabojovať o zlato," citoval slová Evenepoela portál cyclingnews.com.

