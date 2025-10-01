Evenepoel išiel ako stroj, má ďalšie zlato. Prekvapil Dán, ktorý sa pridá ku Kubišovi

ME v cyklistike 2025
Časovka mužov (Loriol-sur-Drôme - Étoile-sur-Rhône, 24 km):
1.
Remco Evenepoel
Belgicko
28:26 min
2.
Filippo Ganna
Taliansko
+ 43 s
3.
Niklas Larsen
Dánsko
+ 1:08 min
4.
Ethan Hayter
Veľká Británia
+ 1:09 min
5.
Joshua Tarling
Veľká Británia
+ 1:10 min
6.
Daan Hoole
Holandsko
+ 1:38 min
7.
Mathias Vacek
Česko
+ 1:44 min
8.
Bruno Armirail
Francúzsko
+ 1:47 min
9.
Stefan Küng
Švajčiarsko
+ 1:48 min
10.
Alec Segaert
Belgicko
+ 1:51 min
BRATISLAVA. Belgický cyklista Remco Evenepoel potvrdil skvelú formu a po triumfe v časovke na MS ovládol boj proti chronometru aj na ME vo Francúzsku.
Od úvodného medzičasu mal pod kontrolou súboj so svojim hlavným vyzývateľom Filippom Gannom a napokon Taliana zdolal o trištvrte minútu.
Pre Evenepoela je to druhý časovkársky triumf na ME. Ten prvý získal ešte v roku 2019, keď sa v elitnej kategórii presadil už ako 19-ročný tínedžer.
V tomto roku vyhral už šiestu časovku, pričom nezvládol iba tú na Tour de France, kde skončil dvanásty a o deň neskôr z pretekov odstúpil.
Prekvapením je bronzová medaila pre Dána Niklasa Larsena, ktorý tesne nechal za sebou britskú dvojicu Ethan Hayter a Joshua Tarling.
VIDEO: Záver časovky mužov elite na ME v cyklistike 2025
Zaujímavosťou je, že Larsen v tejto sezóne jazdil iba za kontinentálny tím BHS - PL Beton Bornholm. Od roku 2026 prejde do pro úrovne, keď sa stane tímovým kolegom Lukáša Kubiša v Unibet Tietema Rockets.
Slovensko bude mať v kategórii elite zastúpenie až v pretekoch s hromadným štartom, kde sa okrem Kubiša predstaví aj Martin Svrček.
Evenepoel v cieli neskrýval nadšenie. „Som veľmi šťastný, že mám ďalší titul. Počas celej časovky dnes fúkal silný vietor a niekedy bolo ťažké mať kontrolu nad bicyklom, no dokázal som sa s tým vyrovnať.
Všetko išlo podľa plánu a už v prvej polovici trate som si vypracoval dostatočný náskok pred najväčšími konkurentmi. Teraz sa sústredím na preteky s hromadným štartom, v ktorých chcem zabojovať o zlato," citoval slová Evenepoela portál cyclingnews.com.