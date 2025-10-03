Veľká smola Chladoňovej. Aj na ME patrila k najlepším, no medaila jej tesne unikla

ME v cyklistike 2025
Preteky žien U23 (Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 85,7 km):
1.
Paula Blasiová
Španielsko
2:30:28 h
2.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
+ 9 s
3.
Julie Begová
Francúzsko
+ 9 s
4.
Viktória Chladoňová
Slovensko
+ 9 s
5.
Linda Riedmannová
Nemecko
+ 25 s
6.
Maud Oudemanová
Holandsko
+ 26 s
17.
Sofia Ungerová
Slovensko
+ 4:20 min
BRATISLAVA. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová skončila na nepopulárnom štvrtom mieste v pretekoch do 23 rokov na ME vo Francúzsku.
Nenadviazala tak na výsledkovo úspešnejšie vystúpenie na MS v Kigali, kde minulý týždeň získala strieborné medaily v časovke aj hromadných pretekoch.
Z víťazstva sa teší 22-ročná Španielka Paula Blasiová, ktorá mala v závere najviac síl a prišla do cieľa osamotene s náskokom deviatich sekúnd.
Za ňou trojica cyklistiek šprintovala o zvyšné dve medaily, pričom tzv. Čierny Peter zostal pre 18-ročnú rodáčku zo Soblahova. Striebro získala Talianka Eleonora Ciaboccová a bronz Francúzka Julie Begová.
Druhá Slovenka Sofia Ungerová obsadila solídne 17. miesto.
Priebeh pretekov žien U23 na ME 2025
Preteky žien do 23 rokov mali 85,7 km, teda o skoro 34 menej ako v africkom Kigali. V menšom vydaní trochu pripomínali mužské preteky elite na MS, keďže medzi okruh bolo v polovici trate vtesnané dlhé stúpanie.
Najskôr sa dvakrát išiel malý 17-kilometrový okruh, následne ten dlhý so stúpaním St. Romain de Lerps (7 km, sklon 7,1 %) a potom ešte raz krátky.
Jeho najťažšou časťou bolo 1500 metrov dlhé stúpanie Val d'Enfer, ktorého priemerný sklon atakoval desať percent. Cyklistky ho zdolávali až štyrikrát.
"Myslím si, že sa to začne deliť už na menšom okruhu a v dlhom stúpaní nastane ďalšia veľká selekcia. Dúfam, že tam vzniknú veľké odstupy a vydržia až na malý okruh," povedala pred ME Chladoňová pre Sportnet.
Po prvých 17 km zostalo vpredu 56 z 89 cyklistiek a po druhom krátkom okruhu tvorilo hlavnú skupinu už len 36 pretekárok, vrátane Sloveniek.
V tom čase, teda necelých 52 km pred cieľom, bol vytvorený aj únik. Francúzka Solène Mullerová a Nemka Linda Riedmannová mali náskok 37 sekúnd.
Následne prišiel dôležitý hodinový úsek aj s dlhým stúpaním, ktorý najlepšie zvládla 22-ročná Nemka. Kolegyňa Chladoňovej z tímu Visma-Lease a Bike sa zbavila Francúzky, ktorá 17 km pred cieľom strácala 1:14 minúty.
Ešte ďalej bola 14-členná skupina so slovenskou líderkou.
Manko bolo až 1:45 minúty a záležalo na silných tímoch, či dokážu túto stratu sťahovať. Boli tam dve Belgičanky, tri Francúzky či štyri Holanďanky.
V ďalšej skupine zostala Sofia Ungerová, ktorá mala už vyše trojminútové manko na líderku a bolo jasné, že bude bojovať o 17. až 25. miesto.
Francúzka Mullerová bola o chvíľu dostihnutá a postupne sa znižoval aj náskok Riedmannovej. Deväť kilometrov pred cieľom to bola minúta.
V stúpaní Val d'Enfer sa však Nemka zastavila a prišla nielen o náskok, ale napokon aj o šancu na cenný kov. Vpredu zostali štyri favoritky, vrátane Chladoňovej, ktorá tak útočila na ďalší medailový výsledok.
V záverečnej rovine sa kvarteto striedalo v nástupoch a napokon vyšiel ten od Pauly Blasiovej. Vyhrala s náskokom deviatich sekúnd a napokon pre mladú Slovenku zostalo smolné štvrté miesto.
"Viktória išla ďalšie skvelé preteky. Bola hlavnou animátorkou delení v kopcoch, ale nepodarilo sa jej zbaviť starších súperiek, ktoré majú lepšie rýchlostné parametre," zhodnotil portál cycling-info.
Jej krajanka Ungerová mala v závere dobré nohy, vyšiel jej útok z deväťčlennej skupiny, a tak finišovala s mankom 4:20 min. na sedemnástej pozícii.