Volleringová triumfovala na ME s pohodlným náskokom, Jenčušová nedokončila

ME v cyklistike 2025
ženy elite (Privas - Guilherand-Granges, 116,1 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
2:57:53 h
2.
Katarzyna Niewiadomová
Poľsko
+ 1:18 min
3.
Anna van der Breggenová
Holandsko
+ 1:24 min
-
Nora Jenčušová
Slovensko
nedokončila
DROME-ARDECHE. Holandská cyklistka Demi Volleringová si prvýkrát v kariére vybojovala titul majsterky Európy v cestných pretekoch žien.
Sobotnú 116,1 km dlhú trasu z Privasu do Guilherand-Granges zvládla za 2:57:53 h a triumfovala z náskokom 1:18 minúty pred Poľkou Katarzynou Niewiadomovou.
Bronz získala Volleringovej krajanka Anna van der Breggenová.
Jediná slovenská zástupkyňa v súťaži Nora Jenčušová preteky nedokončila.
VIDEO: Finiš Volleringovej na ME 2025