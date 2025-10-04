    Volleringová triumfovala na ME s pohodlným náskokom, Jenčušová nedokončila

    Na stupne víťazov sa postavili dve Holanďanky.

    ME v cyklistike 2025

    ženy elite (Privas - Guilherand-Granges, 116,1 km):

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    2:57:53 h

    2.

    Katarzyna Niewiadomová

    Poľsko

    + 1:18 min

    3.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    + 1:24 min

    -

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    nedokončila

    DROME-ARDECHE. Holandská cyklistka Demi Volleringová si prvýkrát v kariére vybojovala titul majsterky Európy v cestných pretekoch žien.

    Sobotnú 116,1 km dlhú trasu z Privasu do Guilherand-Granges zvládla za 2:57:53 h a triumfovala z náskokom 1:18 minúty pred Poľkou Katarzynou Niewiadomovou.

    Bronz získala Volleringovej krajanka Anna van der Breggenová.

    Jediná slovenská zástupkyňa v súťaži Nora Jenčušová preteky nedokončila.

