Skvelú drámu dvoch najlepších rozhodlo pár sekúnd. Zlato však ostalo na domácej pôde

ME v cyklistike 2025
Výsledky - tímová časovka:
1.
Francúzsko
B. Armirail, R. Cavagna, T. Guernalec, C. Kerbaolová, J. Labousová, M. Borrasová
47:42,70 min
2.
Taliansko
F. Ganna, L. Milesi, M. Frigo, E. Cecchiniová, V. Guazziniová, F. Venturelliová
+ 6,38 s
3.
Švajčiarsko
J. Christen, S. Küng, M. Schmid, M. Reusserová, J. Liechtiová, N. Rueggová
+ 40,11 s
DROME-ARDECHE- Francúzski cyklisti Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová a Marion Borrasová zvíťazili v časovke tímov na ME Drome-Ardeche.
Za domácimi reprezentantami sa umiestnili Taliani, ktorí zaostali o vyše šesť sekúnd.
Bronz si odniesli Švajčiari so 40-sekundovým mankom. Slovensko nemalo v týchto pretekoch zastúpenie.