    Skvelú drámu dvoch najlepších rozhodlo pár sekúnd. Zlato však ostalo na domácej pôde

    Francúzski cyklisti na ME.
    Francúzski cyklisti na ME. (Autor: X/Team SD Worx - Protime)
    TASR|2. okt 2025 o 19:01
    Slovensko nemalo v týchto pretekoch zastúpenie.

    ME v cyklistike 2025

    Výsledky - tímová časovka:

    1.

    Francúzsko

    B. Armirail, R. Cavagna, T. Guernalec, C. Kerbaolová, J. Labousová, M. Borrasová

    47:42,70 min

    2.

    Taliansko

    F. Ganna, L. Milesi, M. Frigo, E. Cecchiniová, V. Guazziniová, F. Venturelliová

    + 6,38 s

    3.

    Švajčiarsko

    J. Christen, S. Küng, M. Schmid, M. Reusserová, J. Liechtiová, N. Rueggová

    + 40,11 s

    DROME-ARDECHE- Francúzski cyklisti Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová a Marion Borrasová zvíťazili v časovke tímov na ME Drome-Ardeche.

    Za domácimi reprezentantami sa umiestnili Taliani, ktorí zaostali o vyše šesť sekúnd.

    Bronz si odniesli Švajčiari so 40-sekundovým mankom. Slovensko nemalo v týchto pretekoch zastúpenie.

    Cyklistika

