Kritickým bodom boli vylúčenia. Slovensko v úvode prehralo s Nemeckom

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Hrali sme dve oslabenia 3 na 5, čo nám zobral veľa síl. Je to prvý zápas a musíme sa z neho poučiť a nerobiť chyby v obrane a hlavne menej faulovať. Nemci majú stabilných hráčov zo svojej ligy, ďalších z NHL a majú kvalitu. Mali sme šancu ich zdolať, ale mali sme príliš veľa vylúčení. V ďalších zápasoch musia zabrať všetky formácie."

Libor Hudáček, strelec tretieho gólu SR: "Hodnotí sa to ťažko, dostali sme zbytočné góly, ktoré sme im darovali. Nevyrovnali sme sa im v bojovnosti a myslím si, že to rozhodlo. Nemyslím si, že v tom bola nervozita, ale kým sme sa do toho dostali bolo 0:2. Bolo to ťažké, snažili sme sa vyrovnať, dali sme góly, no potom sme dostali ďalší. Darovali sme im príliš veľa prečíslení. Takýto zápas už na turnaji nemôžeme mať."

Martin Pospíšil, debutant v národnom A-tíme: "Je to môj prvý zápas a predstavoval som si ho úplne inak. Musíme si pozrieť video, kde sme spravili chyby, hodiť ho za hlavu a pokračovať ďalej. Chyby sa robia, ale nemôžu sa opakovať, tak verím, že sa im vyvarujeme. Myslím si, že v druhej tretine sme mali navrch, doťahovali sme, ale vždy nám odskočili. V rozhodujúcich chvíľach sme inkasovali."

Miloš Kelemen, útočník SR: "Prvý zápas sme si predstavovali inak. Šesť inkasovaných gólov je veľa. Vytvorili sme si veľa šancí, no máme na čom pracovať. Nesmieme toľko prepadávať, celkovo musíme hrať zodpovednejšie. Asi sme dnes príliš veľmi chceli a mysleli sme si, že dokážeme zvíťaziť iba útočnou silou. Nemci však majú tiež šikovných hráčov. Naša "coach's challenge" bola rozhodnutím tímu a stojíme si za tým, hoci bola neúspešná."

Peter Cehlárik, útočník SR: "Nemci nás dostávali pod tlak počas našej rozohrávky. Mali sme problém prechádzať cez stredné pásmo. Výborný Stano (Škorvánek, pozn.) nás v prvej tretine podržal a dal nám šancu zvíťaziť. Dostali sme sa do zápasu, ale nebolo to dosť na víťazstvo. Aj v tretej tretine sme sa dotiahli, no hneď v ďalšom striedaní sme dostali gól. Je to o tom byť pripravený na každé striedanie. Do ďalších zápasov musíme zlepšiť všetko. Je to hlavne v hlavách. Máme v Ostrave skvelých fanúšikov a chceme víťaziť aj pre nich. V prvom rade však musíme byť lepší my na ľade."

Pavol Regenda, útočník SR: "Keď chceme uspieť, musíme viac bojovať. Toto nebol výkon hodný víťazstva. Spravili sme vylúčenia a oni to potrestali. Bolo to len o našej disciplíne. Ukázali sme, že to nechceme tak, ako by sme to mali chcieť. Žiaľ, dnes to vzal súper. Ideme ďalej.