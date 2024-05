Slovenskí hokejisti prekvapenie nedopustili, excelovali Pospíšil s Hudáčkom

Patrik Koch, obranca Slovenska: "Bolo to lepšie ako proti Nemecku. Hrali sme náš systém, tlačili sme sa do bránky. Každý sa sústredil sám na seba a darilo sa nám plniť pokyny. Sústredili sme sa na ten systém a to veľmi zodpovedne."

Matúš Sukeľ, útočník Slovenska, v zápase 1+1: "Mali sme výborný začiatok, dali sme tri góly a podržal nás brankár. S takýmto tímom ako Kazachstan je dôležité dobre odštartovať. Som rád, že to tak dopadlo. Som spokojný že sme vyhrali a keď dám gól, radosť je väčšia. Ľudia nás tlačili dopredu, verím, že im budeme robiť radosť aj naďalej."

Stanislav Škorvánek, brankár Slovenska: "Bolo pre mňa to podobné ako v zápase s Nemeckom, nešlo na mňa veľa striel. Ale chalani mi pomohli, veľa striel zblokovali. Prvú tretinu sme vyhrali 3:0 a od toho sme sa odrazili. Kazachov sme držali od seba, s tým som veľmi spokojný."

Martin Faško-Rudáš, útočník Slovenska, v zápase 1+1: "Som rád, že sme vyhrali, bol to dôležitý zápas a za to sme radi. Pri mojom góle som videl, že bol gól, vedel som, že to šlo od strednej žŕdky. Zápas som si užil, bolo to nádherné, atmosféra bola skvelá. Ešte som si to nestihol uvedomiť, ale už to na mňa dolieha."

Libor Hudáček, útočník Slovenska, v zápase 1+2: "Nebolo to ľahké, mali sme však vynikajúcu prvú tretinu. Nedali sme súperovi nič, hrali sme to, čo sme si povedali. Mali sme potom zlé momenty, no to patrí k tomu. Bol to pekný zápas z našej strany."

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: "Bol to dôležitý zápas, odčinili sme ten prvý. Mali sme dobrý začiatok, v druhej tretine sme začali trochu špekulovať a museli sme si k tomu niečo povedať. V tretej časti to bolo opäť dobré , držali sme si puk, nevymýšľali pred modrými čiarami. Dávali sme to hlboko, tam sme silní a vytvárali sme si šance. Máme dôležité tri body, čo je super."

Juraj Slafkovský, útočník Slovenska: "Super zápas, konečne sa nám podarilo vyhrať, dali sme šesť gólov. Myslím si, že sme všetci boli pri chuti, samozrejme, boli úseky, ktoré musíme vylepšiť. Nemôžeme robiť zbytočné chyby a dať súperovi šancu vrátiť sa späť do zápasu. Myslím si, že to bol celkom dobrý výkon, no už sa musíme sústrediť na zajtra. To bude úplne odlišný zápas, iný level. Víťazstvo vždy naladí dobre, musíme si teraz oddýchnuť a prísť pripravení."

Martin Pospíšil, útočník Slovenska, v zápase dva góly: "Bolo to skvelé, naozaj skvelí fanúšikovia. Nestáva sa často, že mám počas zápasu zimomriavky. Bolo ich veľmi počuť a som rád, že sme sa im mohli odvďačiť víťazstvom."