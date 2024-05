Slovenskí hokejisti sa na štvrťfinále nenaladili. Od Švédov dostali až šesť gólov

Michal Ivan, obranca a strelec jediného gólu SR: "Bol to ťažký zápas. Chýbali nám sily, neboli sme aktívni. Hlavne v druhej tretine boli Švédi jednoznačne lepší. Som rád, že mi to tam padlo, ale ten gól nič neriešil. Myslím, že pred štvrťfinále sa musíme odraziť od prvých dvoch tretín zápasu s USA."

Libor Hudáček, útočník SR: "Ja sa na ten zápas teším, poriadne zregenerujem a pripravíme sa na Kanadu. Uvidíme, je to šport. Ku Švédom si povieme niečo teraz a hodíme to za hlavu. Vieme, že to nebolo ideálne, ale vedeli sme, že majú najlepšie mužstvo na turnaji. Musíme si veriť, bez toho to nejde. Pospíšil musí ísť na magnetickú rezonanciu, aj ja ju potrebujem."

Šimon Nemec, obranca SR: "Boli na vyššej úrovni, musíme sa s tým zmieriť, ale sme dosť rozumní na to, aby sme na to zabudli a išli ďalej. Proti Kanade chceme podať čo najlepší výkon."

Marko Daňo, útočník SR: "Bol to náročný duel, zostava bola obmenená a niektorí chalani oddychovali. Bolo to náročné dať dokopy keď sa ešte niektorí zranili počas zápasu. Nebolo to také, ako sme si predstavovali. Verím, že sa všetci dajú dokopy na Kanadu. Švédi majú výborné mužstvo a predviedli kvalitu. Zabrali, keď mali."

Lukáš Cingel, útočník SR: "Ťažko sa hodnotí zápas po takej prehre. Prvá tretina mala z našej strany ešte ako také parametre. V druhej sme prepadali a Švédi to vedeli rýchlo využiť. My sme začali bezhlavo lietať. Upustili sme od toho, čo sme chceli hrať. Musíme to teraz hodiť za hlavu, čo bolo bolo a musíme zapracovať na detailoch. Musíme hrať stále náš hokej a veriť tomu."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Druhá tretina nám kompletne ušla. Prestali sme rešpektovať systém a každý si chcel robiť, to svoje. To sa takto nedá, najmä nie proti takémuto súperovi. Možno trochu zohralo úlohu aj to, že sme vedeli, že sme postúpili. Stratili sme dvoch centrov, Hrivík nemohol ani nastúpiť a potom sa zranil Pospíšil. Museli sme to tam všelijako rotovať. Veríme, že nás prídu podporiť slovenskí fanúšikovia do Prahy."