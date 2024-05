Slovensko kráča za postupom do štvrťfinále. Proti Francúzom exceloval Hudáček

Mário Grman, útočník SR, v zápase 1+1: "Máme radosť z troch bodov, nešlo to ľahko. Paliho gól nás nakopol. Teší ma víťazstvo a verím, že aj môj zdravotný stav bude lepší. Nevedel som, že som dal gól. Je to pre mňa špeciálny moment. Musíme ísť od zápasu k zápasu a hrať náš systém."

Libor Hudáček, útočník SR, v zápase 2+1: "Cítime energiu od fanúšikov, snažíme sa to pretaviť do výkonov a zatiaľ sa nám to darí. Do polnoci oslávime a zajtra nás čaká najdôležitejší zápas."

Miloš Kelemen, útočník SR: "Francúzi na nás na začiatku vybehli, ale dali sme góly. Prekvapili nás napádaním, ale dali sme si s tým rady. Ak je na kvalita na našej strane, tak sa musíme viac tlačiť do bránky a nemôžeme hrať na góly do prázdnej bránky. Máme tri body a to je dôležité."

Peter Čerešňák, obranca SR: "Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Víťazstvo je veľmi dôležité, to sme potrebovali. A aj dobrý výkon. My sme vedeli, že Francúzi sú korčuliarsky založený tím, podarilo sa nám ustáť ich tlak a potom sme dali góly."

Marek Hrivík, útočník SR: "Ťažký zápas, oni dobre korčuľovali, hrali tvrdo. Sme radi za góly, ktoré nás dostali do vedenia a samozrejme v konečnom dôsledku za tri body."

Samuel Hlavaj, brankár SR: "Odohrali sme dobrý zápas. Druhá tretina rozhodla o výsledku. V tretej sme hrali to, čo chceme aj v ďalšom stretnutí. V tejto fáze turnaja je mi jedno koľko gólov dostanem, mňa najviac teší, že sme vyhrali."