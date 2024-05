Premárnený náskok nemal až takú trpkú príchuť. Slovensko zlomilo USA v predĺžení

Mário Grman, obranca SR: "Veľmi sa teším, že sme to zvládli, Mrzí ma tretia tretina, ja som tam zaváhal pri góle, ale teší ma, že sme vyhrali. Mám zimomriavky z atmosféry, diváci boli náš ďalší hráč, bola to paráda. Američania boli nepríjemní, hrali dobre, tvrdo, ale som rád, že sme to ustáli."

Lukáš Cingel, útočník SR: "Prvé dve tretiny boli rovnaké ako v tom domácom prípravnom zápase. V tretej sme sa akoby báli o výsledok, boli sme menej na puku a Američania mali čas a priestor. Ale vyhrali sme, je to super a ideme ďalej."

Miloš Kelemen, útočník SR, autor víťazného gólu: "Už strela Šimona Nemca mala gólové parametre. Ja som to stiahol za hráčov, aby mal viac priestoru. Odrazil sa nám puk, Martin Pospíšil dobre našiel Šimona, ktorý ma videl a strieľal to na teč, mne sa to podarilo tečovať. Ja som cítil, že som to tečoval, obzrel som sa za seba a všetci už boli preč. Dva body s Amerikou veľmi potešia, už sa však musíme koncentrovať na ďalší zápas."

Šimon Nemec, obranca SR: "Výborný zápas, ukázali sme charakter. V tretej tretine to nebolo ideálne, dostali sme na 4:4. Dokázali sme to zvrátiť a dva body sú super. Američania mali veľký tlak, trochu zbytočne sme sa stiahli, ale to robí tím silným. Ukázali sme, že sme dobrí hráči a v predĺžení sme vyhrali."

Pavol Regenda, útočník SR: "Vybehli sme na nich, začali sme veľmi dobre. V prvej a druhej tretine sme boli lepší, nepúšťali sme ich do nebezpečných situácií. Vieme, že sú to hráči z NHL a to ukázali, keď vyvinuli tlak a dali góly. Som rád, že sme to ubojovali a zvíťazili po predĺžení. Bolo cítiť, že proti nám stoja hráči z NHL."