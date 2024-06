Hráči išli pre ľudí na krv. Ako scenár z Hollywoodu, hovorí Nedvěd o zlatom úspechu

BRATISLAVA. Najprv nevýrazná príprava a tri prehry na Českých hokejových hrách v Brne a potom titul majstrov sveta v Prahe. Českí hokejisti v priebehu niekoľkých dní otočili nálady odbornej aj laickej verejnosti od porazeneckých rečí pri pive až po mohutné skandovanie "Sme majstri sveta" v O2 Aréne aj neďalekom Staromestskom námestí. "Hráči a tréneri získali pre národ zlato a navyše v Prahe. Príde mi to ako scenár z Hollywoodu. Priznajme si však, že po nevydarenej príprave v Brne príliš nepanoval optimizmus.

Na druhej strane som zažil roky, keď bola príprava perfektná a svetový šampionát nám hrubo nevyšiel," uviedol generálny manažér českej hokejovej reprezentácie Petr Nedvěd v rozhovore pre iDnes.cz.

Istá miera risku sa vyplatila O skladaní majstrovského tímu bývalý hráč siedmich klubov NHL s takmer tisíckou odohraných zápasov v zámorskej profilige poznamenal: "Bolo to jednoduché preto, lebo jediný hráč nám neodmietol pozvánku. Zároveň to však bolo ťažké, lebo musíte zohľadniť celú sezónu, nielen posledný turnaj pred MS. A potom do toho prídu hráči z NHL... Zvládli sme to, lebo so zlatom sa všetko hodnotí jednoduchšie. Niektorí hokejisti spolu s majstrovstvami sveta odohrali v sezóne takmer 100 zápasov, čo je obrovská porcia. Mali možnosť odísť na dovolenky s manželkami a deťmi, ale prišli reprezentovať."

Fanúšikovia na začiatku MS často riešili nenominovanie niektorých hráčov z NHL, najviac sa zrejme spomínalo meno útočníka Jakuba Vránu. Lenže nakoniec sa českému tímu istá miera risku vyplatila, lebo z NHL ho počas šampionátu doplnilo silné útočné trio Martin Nečas, Pavel Zacha a David Pastrňák. "Vždy idete do nejakého kalkulovaného risku a nikdy nemáte istotu, že v play-off v NHL vypadnú práve tímy s českými hráčmi a tí budú môcť prísť. Vždy si treba vyhodnotiť, či to stojí za to podstúpiť risk. Rátali sme s tým, že to nemusí vyjsť.

O Vránovi sme viedli dlhé debaty, či ho vziať alebo nie. Toto rozhodnutie bolo jedno z najťažších. A to sme na pôvodnom zozname pre MS mali aj Jakuba Voráčka a Davida Krejčího, ktorí ukončili kariéry a museli sme ich nahradiť," priblížil Nedvěd. Nemohol zabudnúť ani na fanúšikov, ktorí mali podľa neho veľký podiel na zisku titulu majstra sveta po 14 rokoch. "Takú atmosféru nezažijete nikde vo svete. Fanúšikovia dostali z hráčov úplne všetko. A možno aj to, čo sami nevedeli, že sa v nich skrýva. Hokejisti išli pre tých ľudí na krv. Aj nás s Martinom Havlátom na tribúne to úplne pohltilo, extrémne nás to bavilo. Myslím si, že zlaté medaily by si zaslúžili za svoje výkony aj všetci fanúšikovia," priznal generálny manažér Čechov.