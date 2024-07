Slovan nemôže hrať na domácom štadióne a je na predaj. Odmietali si uznať dlh, hlási mesto

Problém číslo jeden je na začiatku prípravy situácia so štadiónom. Slovanisti musia hľadať náhradné riešenia.

Slovan navrhol okamžitú úhradu väčšej časti dlžnej sumy vo výške cca 300 tisíc eur, pričom zvyšné finančné prostriedky by uhradil zo svojich obchodných a marketingových príjmov do začiatku sezóny.

K podmienkam a časovému plánu úhrady tejto pohľadávky rokovali v uplynulých dňoch riaditeľ STaRZ Ladislav Križan a členka predstavenstva HC SLOVAN Bratislava a.s. Mária Henselová so svojimi právnymi tímami. STaRZ podmieňuje prístup jednotlivých družstiev HC SLOVAN k využívaniu zimného štadióna dohodou o splatení pohľadávky.

“Prekvapilo nás medializované stanovisko HC Slovan, v ktorom uznáva dlh voči STaRZ a zároveň deklaruje snahu splatiť tento dlh. Prekvapenie je o to väčšie, že záväzky si klub neplní už od decembra 2023 a po všetkých rokovaniach, ktoré STaRZ korektne s HC Slovan po celý čas viedol, odmietal Slovan tento dlh uznať a uhradiť.

Ak je pravda, že hokejový klub zmenil názor a je ochotný písomne uznať dlh a zároveň začať uhrádzať svoje záväzky, ktoré sa k dnešku už vyšplhali na vyše 500-tisíc eur, STaRZ je pripravený okamžite začať so spúšťaním prevádzky ľadových plôch pre potreby všetkých družstiev klubu vrátane mládeže.

Pre úplnosť dodávame, že napriek uvedenej situácii STaRZ po komunikácii s klubom umožnil všetkým družstvám klubu riadne dokončiť sezónu 2023/24. Od decembra 2023 STaRZ aktívne hľadal mimosúdne spôsoby úhrady dlhu so zástupcami klubu, a to bez obmedzení športovej činnosti klubu v prebiehajúcej sezóne 2023/24. A rovnako platí, že STaRZ má napriek všetkému stále záujem dospieť k dohode tak, aby sa prvý prípravný zápas plánovaný na 8. augusta konal v domovskom štadióne klubu.”

Snažia sa predať klub

V prípade, že by Slovan nevyplatil spomínané podlžnosti, by mohlo hroziť, že by klubu nebola udelená licencia na novú extraligovú sezónu.

Medzi riešeniami je preto aj predaj klubu do rúk nového vlastníka. Zákulisné informácie o tejto možnosti hovorili už dlhšie a naznačilo ju aj vyhlásenie Slovana.