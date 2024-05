USA



Američania hrajú zatiaľ slušný šampionát. V ostravskej skupine skončili na druhom mieste so ziskom 16 bodov a vysoko pozitívnym skóre 37:16. Mužstvo USA prehralo v skupine dva zápasy. So silným Švédskom 5:2 a so Slovenskom 4:5 po predĺžení. Dnes hrajú proti Česku a očakáva sa vyrovnaný zápas.



Česko



Domáci hráči predvádzajú na šampionáte výborné výkony. V základnej skupine nazbierali 16 bodov a mali pozitívne skóre 26:14. Napokon skončili na treťom mieste a čaká ich mimoriadne silný tím USA. Uvidíme ako sa s ním popasujú.