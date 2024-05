Česi od NHL pozvanie nedostali. Pastrňák: So Slovákmi by sme dali dokopy dobrý tím

Vynechali takto veľa hráčov, aj Česko chýba. To ma dosť zabolelo. Ak mám byť úprimný, nebudem sa na to pozerať," povedal vo februári.

"Je to obrovské sklamanie. Neviem, čo na to povedať. Určite nie som šťastný. Asi nemali veľa času na to, aby zorganizovali niečo väčšie.

Turnaja by sa totiž mali zúčastniť len hráči z NHL, ktorých má aktuálne Česko 21, Fínsko 38 a Švédsko dokonca až 81. Oproti Svetovému poháru 2016 má Česko menej hráčov v profilige a s ťažkosťami by vytvorili vlastný tím.

"Nevadilo by mi to a myslím si, že by bolo zaujímavé vytvoriť tím Československa ako v minulosti. Dali by sme dokopy dobré mužstvo.

Kedysi sme boli jedna krajina, navzájom si fandíme a rozumieme si. Páčilo by sa mi to viac ako Tím Európy z posledného Svetového pohára," povedal Pastrňák.

V roku 2016 sa vtedy podceňované mužstvo prebojovalo až do finále, pričom prím hrali Slováci ako Marián Hossa, Zdeno Chára či Jaroslav Halák.