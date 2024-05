Slovensku to tentokrát nevyšlo. Po prehre s Lotyšskom v nájazdoch nemá postup ešte istý

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Lotyši vyrovnali pár sekúnd pred koncom tretej tretiny, je to smola. Podali sme veľmi dobrý výkon, myslím si, že sme boli aktívnejší. Na tomto ľade sa ťažko hrá, skáče to tam, im to viac vyhovovalo. Ukázali sme veľké srdce, žiaľ, dostali sme na konci gól, nedá sa s tým nič robiť. Získali sme však dôležitý bod."

Libor Hudáček, útočník SR: "Sme sklamaní. Vyrovnávajúci gól na 2:2 nás mrzel, tam sme mali zjesť puk, to nemôže prejsť do bránky, škoda. Hrali sme dobre, ale dnes nám to tam nepadalo. Urobili sme zo súperovho brankára hviezdu. Pri svojich nájazdoch som mal premyslené, čo urobím, pri prvom som trafil koniec brankárovho betónu, pri druhom ma už prečítal. Išlo o veľa, tlačili sme, búšili sme do nich, dnes nám asi nebolo súdené vyhrať. Dúfam, že sa z toho poučíme, zregenerujeme a dobre sa pripravíme na Švédov."

Andrej Golian, obranca SR: "Bolo to od začiatku ťažké. Mali sme asi najlepšiu prvú tretinu na turnaji, potom prišli vylúčenia a bolo to ťažšie. Ale vrátili sme sa do zápasu. V nájazdoch je to lotéria. Škoda, že sme to nedotiahli do víťazstva, ale to je hokej a nič s tým nespravíme. Nepozeráme sa na tabuľku, sústredíme sa na zápas so Švédmi. Po ňom uvidíme, čo bude."

Marek Hrivík, útočník SR: "Myslím si, že sme pri druhom góle prišiel náš zlomový moment zápasu, ale neudržali sme to. Ale súper hral o dôležité body ako my. Prehrať v nájazdoch mrzí. Lotyši mali dobré oslabenia, nám chýbal dôraz a podržal ich aj brankár."