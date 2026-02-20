Országh stavil na osvedčenú chémiu. Zostavy zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká semifinálový zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v hokejovej aréne Santa Giulia Ice Hockey Arena proti reprezentácii USA.
Zápas sa začína v piatok o 21:10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Do bránky sa postaví slovenská jednotka Samuel Hlavaj. Prvý útok ostal nezmenený v zložení Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.
Zmeny nenastali ani v obrane, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry, trinástym útočníkom bude Lukáš Cingel.
Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu a takisto aj ako audiostream.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
