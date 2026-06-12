NHL zverejnila hviezdne výbery. McDavid sa priblížil Gretzkému, Černákov spoluhráč vyrovnal rekord

Kvarteto víťazov individuálnych ocenení sa dostalo do prvého All star tímu zámorskej hokejovej NHL 2025/2026. Sú medzi nimi útočníci Nikita Kučerov, Connor McDavid, obranca Zach Werenski i brankár Andrej Vasilevskij.
Dopĺňajú ich Cale Makar a Jason Robertson. All star tímy sezóny oznámilo vedenie NHL na svojom webe v piatok.
U všetkých šiestich hráčov to nie je prvá nominácia do hviezdneho výberu. Trio Kučerov, Makar a Werenski je súčasťou All star tímu druhý rok za sebou.
Vasilevskij z Tampy Bay Lightning je úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára z rokov 2020 a 2021 mal priemer 2,31 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 91,2 percenta.
Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka je v prvom All star tíme tretíkrát v kariére, čím vyrovnal rekord medzi brankármi, ktorý drží Connor Hellebuyck.
Ideálnu obrannú dvojicu tvoria Werenski a Makar. Dvadsaťosemročný Werenski sa stal víťazom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny, keď v základnej časti zaznamenal v 75 dueloch za Columbus Blue Jackets 22 gólov a 59 asistencií.
V defenzíve ho dopĺňa opora Colorada Avalanche Makar. Pre 27-ročného beka ide o štvrtú nomináciu do All star tímu. Kanaďan si v základnej časti pripísal 79 bodov (20+59) v 75 zápasoch a v play off potiahol svoj tím do finále Západnej konferencie.
Už šiestykrát neminula nominácia do hviezdneho výberu Connora McDavida. Najproduktívnejší hráč základnej časti nazbieral v 82 zápasoch 48 gólov a pridal k nim 90 asistencií.
Piatykrát v kariére získal Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny podľa hlasovania členov hráčskej asociácie NHLPA. Dvadsaťdeväťročný center Edmontonu Oilers sa šiestou nomináciou do prvého tímu dostal na druhé miesto historických tabuliek. Prvý Wayne Gretzky sa v All star tíme ocitol počas svojej hviezdnej kariéry osemkrát.
V prvom tíme nechýba ani víťaz Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča sezóny Kučerov. Tridsaťdvaročný krídelník nazbieral v 76 dueloch v drese Tampy Bay Lightning 130 bodov (44+86).
Ruského útočníka doplnil spolu s McDavidom v útoku aj Robertson z Dallasu Stars. Najproduktívnejší Američan v základnej časti si pripísal 96 bodov (45+51) v 82 stretnutiach. V play off zaznamenal osem bodov, no jeho Dallas vypadol už v 1. kole s Minnesotou 2:4 na zápasy.
Pre štyroch zo šiestich hokejistov v druhom All star tíme je to prvá nominácia na sezónne ocenenia.
Medzi nimi sú útočník Cole Caufield (Montreal Canadiens), obrancovia Evan Bouchard (Edmonton Oilers), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres) a brankár Logan Thompson (Washington Capitals). Toto kvarteto dopĺňajú v druhom najlepšom výbere sezóny center Colorada Avalanche Nathan MacKinnon a krídelník Bostonu Bruins David Pastrňák.
All star tímy
Prvý All star tím NHL 2025/2026:
- Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning)
- Zach Werenski (Columbus Blue Jackets), Cale Makar (Colorado Avalanche)
- Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Jason Robertson (Dallas Stars)
Druhý All star tím NHL 2025/2026:
- Logan Thompson (Washington Capitals)
- Evan Bouchard (Edmonton Oilers), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres)
- David Pastrňák (Boston Bruins), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Cole Caufield (Montreal Canadiens)